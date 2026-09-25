Alineaciones de Italia y Bélgica para el duelo de la fecha 1 de la Nations League

En el Olímpico de Roma, el equipo de Roberto Mancini recibe a los de Mark Van Bommel, en un compromiso que tendrá dos entrenadores debutantes.

Italia recibe a Bélgica este viernes desde las 15:45 horas (hora argentina), en un partidazo verdaderamente imperdible que le dará inicio a la fecha 1 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026/27.

La Azzurra buscará hacerse fuerte ante su gente para arrancar con el pie derecho en el certamen continental, mientras que los Diablos Rojos viajan a la península itálica con la ilusión de dar el gran golpe y llevarse los tres puntos como visitantes.

Las alineaciones de Bélgica e Italia

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Diego Coppola, Riccardo Calafiori; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Alessandro Romano, Nicoló Cambiaghi; Moise Kean y Francesco Pio Esposito. DT: Roberto Mancini.

Bélgica: Senne Lammens; Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolás Raskin; Diego Moreira, Kevin De Bruyne, Mika Godts; Charles De Ketelaere. DT: Mark Van Bommel.

La previa de Bélgica e Italia: todo lo que tenés que saber