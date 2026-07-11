Thibaut Courtois ninguneó a Argentina, Noruega e Inglaterra: “El ganador de España – Francia va a salir campeón del mundo”

El arquero belga, tras la eliminación en cuartos de final, descartó por completo a los países que están del otro lado del cuadro.

Poco a poco, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá llega a su fin. En las últimas horas, España eliminó a Bélgica y ahora se medirá con Francia en una de las semifinales, ya que hizo lo propio frente a Marruecos. Del otro lado del cuadro se encuentran Noruega e Inglaterra y también Suiza y Argentina.

De los cuatro equipos mencionados, además del vigente campeón del mundo, los candidatos al título son los nórdicos y los británicos. Eso sí, no hay que quitarle mérito a los helvéticos, pero tienen menores chances que sus contrincantes, simplemente por una cuestión de jerarquía. Así lo ve también Thibaut Courtois, el arquero de Real Madrid y Bélgica, quien analizó lo que se viene.

Luego de lo que fue la caída de su nación, el nacido en la ciudad de Bree fue consultado por el nivel que tiene actualmente el elenco dirigido por Luis De la Fuente y si lo ve con chances concretas de celebrar en New Jersey, el próximo domingo 19 de julio. Lejos de esquivar a la pregunta, fue tajante.

“Puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión y es un gran equipo. Creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo”, exclamó el golero de 34 años a través de una entrevista que brindó a la transmisión oficial luego de la caída ante los españoles, quien aún no definió si seguirá ligado a su seleccionado. Así, descartó a los otros elencos de una posible gesta. Solo el tiempo dirá si estuvo en lo cierto o realmente se equivocó.

"YO CREO QUE EL GANADOR DE ESPAÑA-FRANCIA SERÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDO"



Courtois descartó que Suiza, Noruega, Inglaterra y Argentina tengan chances en el Mundial



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mv0tipsFM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026

Las estadísticas de Thibaut Courtois con Bélgica

Tras debutar el 14 de noviembre de 2011 con la camiseta del seleccionado belga, a sus 19 años, 6 meses y 4 días, Thibaut Courtois disputó un total de 115 juegos bajo los tres postes: le marcaron 90 goles y en 57 ocasiones mantuvo la valla invicta.

Publicidad

El cuadro final del Mundial 2026

DATOS CLAVES