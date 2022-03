EN DIRECTO | El Arsenal de Madelón hace su presentación en la Copa Argentina, cuando choque ante Chaco For Ever HOY martes 15 de marzo, por los 32avos de Final. Conocé cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO el partido, y sigue el minuto a minuto.

Arsenal de Sarandí vs. Chaco For Ever EN VIVO por la Copa Argentina: Hora, TV y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio 15 de Abril, Arsenal de Sarandí y Chaco For Ever se verán las caras HOY martes 15 de marzo, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Enterate cuándo, cómo y dónde ver EN DIRECTO el encuentro, y seguí al instante todo lo sucedido.

El Arse llega a este compromiso tras ser eliminado en 32avos de Final de la edición pasada, a manos de Huracán Las Heras, que lo venció por 1-0. El Albinegro, por su parte, también viene de quedar en el camino en 32avos de la última temporada, a manos de Estudiantes de Río Cuarto, que lo derrotó por 1-0, habiendo previamente eliminado a Sarmiento de Resistencia (2-1).

El partido Arsenal de Sarandí vs. Chaco For Ever se llevará a cabo HOY martes 15 de marzo, en el Estadio 15 de Abril, desde las 21.10 horas de Argentina, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El partido Arsenal de Sarandí vs. Chaco For Ever será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Argentina por la pantalla de TyC Sports, y de manera online, vía streaming, por TyC Sports Play.