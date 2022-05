Comenzaron los cuartos de final de la Copa de la Liga y el primer cruce de semifinales ya están confirmado: tanto Racing como Boca se impusieron en sus respectivas llaves con contundencia y se verán las caras el próximo sábado por un pase a la final. Este miércoles, el primer turno fue para Estudiantes y Argentinos Juniors en UNO.

El Pincha, de gran actualidad tanto en el ámbito local como en el continental (clasificado a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores), no se guardó nada para recibir al Bicho y a los 32 minutos llegó la apertura del marcador a través de una llamativa jugada. Leonardo Godoy decidió usar la fuerza de sus brazos para sacar un lateral directamente al área y, tras un rechazo, Mauro Boselli quedó habilitado en la devolución y definió ante Federico Lanzillota.

El partido fue creciendo en intensidad con el pasar de los minutos y Fernando Echenique empezó a repartir tarjetas para intentar poner paños fríos. Sin embargo, en diez minutos del complemento todo se "desmadró" y apareció la cartulina roja: Matias Galarza, con una amarilla en su haber, le entró feo a Fernando Zuqui y vio la segunda amonestación para dejar a su equipo con diez jugadores.

A pesar de tener un hombre menos, el equipo de Gabriel Milito no modificó el plan y la consistencia tuvo su premio. Tras la ejecución de un córner desde el sector derecho, Fausto Vera agarró la pelota en el aire y puso el empate con una volea que dejó sin respuesta a Mariano Andujar.

El final del partido fue verdaderamente apasionante, pero no precisamente por las llegadas al arco. La polémica se adueñó del cotejo en La Plata, con un penal a favor de Argentinos Juniors no sancionado por un fuera de juego previo que advirtió el VAR luego de varios minutos de revisión. Las interrupciones obligaron a Echenique a tener que adicionar nueve minutos de descuento, pero el trámite no se modificó y el pase a las semifinales se definió desde la tanda de los penales.

Después de cinco remates convertidos, Fernando Zuqui fue el primero en errar la ejecución mandando la pelota por encima del travesaño. El siguiente turno tuvo el mismo destino: Nicolás Reniero malogró su disparo. Con la ventaja en la tanda tras la conversión de Fausto Vera, Federico Lanzillota se lo atajó a Jorge Morel y Argentinos Juniors dio el batacazo en UNO para avanzar a semifinales. Ahora a esperar por River o Tigre.