El ex entrenador de Boca y Racing no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de Cardona, aunque aseguró: "A mí en Boca me gustaba".

Alfio Basile nunca tiene problemas para decir lo que piensa. El Coco, campeón en el banco de Racing de la Supercopa Sudamericana 1988 y campeón del mundo como jugador de la Academia, es palabra más que autorizada para hablar del equipo de Avellaneda. Por eso, no dudó en liquidar a Edwin Cardona, quien fue el pase más caro de la historia y todavía no mostró su mejor cara.

Al aire de Cómo Te Va, el ex DT de la Selección Argentina habló del presente de Fernando Gago al mando y no tuvo pelos en la lengua para hablar del colombiano: "A Cardona cada vez lo veo peor, a mí en Boca me gustaba. Mi sensación es que ya no tiene la cabeza en Argentina”. Pero claro, también emitió opiniones sobre Boca...

A la hora de opinar del Xeneize, donde Basile fue multicampeón en el plano nacional e internacional, Coco defendió al DT que se fue tras la eliminación en octavos de la Copa Libertadores: "En Boca con Battaglia algo pasó, no fue una cosa solamente futbolística”.

Además, el técnico que perdió un histórico record de partidos invictos con la Selección a manos de Lionel Scaloni también opinó sobre los problemas internos del equipo de La Ribera: "Es indudable que algún problema hay entre el Consejo de Fútbol, dirigentes y jugadores".