Confirmado: el árbitro que no quería River dirigirá el Superclásico ante Boca

Si bien River Plate tendrá que visitar a Fluminense este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y Boca Juniors deberá hacer lo propio este miércoles en territorio chileno y contra Colo Colo, los ojos están puestos en lo que sucederá el próximo domingo con el Estadio Monumental de Núñez como escenario y como testigo.

Es que, bajo la órbita de la decimoquinta fecha de la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el Millonario y el Xeneize se encontrarán frente a frente en una nueva edición del Superclásico. SIn lugar a dudas, uno de los momentos más esperados por todos y cada uno de los amantes del deporte más hermoso del mundo.

En ese contexto, todavía restaba definirse el árbitro para el cotejo que se disputará en la cancha de River. Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez eran los principales candidatos para quedarse con dicha designación. Y, finalmente, este martes se le puso punto final al misterio y se confirmaron las autoridades para el Superclásico.

Dirigirá Herrera

En definitiva, Herrera será el encargado de impartir justicia en el Monumental en el duelo entre los de Martín Demichelis y los de Jorge Almirón. Cabe destacar que Juan Pablo Belatti y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Falcón Pérez oficiará de cuarto árbitro y Silvio Trucco será la voz cantante en torno al VAR.

No es un detalle menor que, puertas adentro, en River no querían a Herrera como árbitro. No porque duden de su capacidad sino por cábala. Es que este colegiado fue la máxima autoridad en cinco ediciones del Superclásico y el Millonario nunca pudo imponerse con él como juez. Inclusive, los de Núñez ni siquiera pudieron marcar un gol.

+ Los Superclásicos dirigidos por Herrera:

Libertadores 2015 - Octavos de final: Boca 0 - River 0 (Suspendido a los 45')

Campeonato 2015: River 0 - Boca 1 (Nicolás Lodeiro)

Campeonato 2016: Boca 0 - River 0

Copa de la Liga Profesional 2022: River 0 - Boca 1 (Sebastián Villa)

Liga Profesional 2022: Boca 1 - River 0 (Darío Benedetto)