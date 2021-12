El ya ex entrenador de Talleres tenía todo acordado con los de Porto Alegre pero surgieron diferencias y desde Boedo ya se comunicaron con él para terminar de convencerlo.

El término "novela de verano" no se le otorga a cualquier negociación y por eso, el futuro de Alexander Medina no podía terminar con el portazo de Talleres sino que debía tener un capítulo más. Y así fue; cuando parecía que el uruguayo firmaba con Inter, algunas diferencias con los dirigentes encendieron la esperanza en Boedo.

Por motivos que aún no fueron revelados por la prensa brasileña, lo de Medina al Inter de Porto Alegre está frio y casi caído ya que desde el club que tendrá a Andrés D'Alessandro como refuerzo están buscando a Paulo Sousa, actual DT de Polonia, para que se haga cargo del equipo.

Ante esto, desde San Lorenzo se comunicaron nuevamente con el entorno del ex entrenador de Talleres y notaron otra predisposición para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la mala situación institucional y deportiva que atraviesa el Ciclón continúa siendo el gran impedimento de Medina para definir su arribo al club.

Vale destacar que hasta el 24 a la noche, en San Lorenzo tenían la decisión tomada de darle la dirrección del equipo a un Leandro Romagnoli rodeado de gente con mucha experiencia para que lo acompañen en lo que sería su primer aventura como DT de manera oficial ya que fue interino hace un tiempo con 5 victorias y una derrota.