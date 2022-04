Julio Vaccari, el entrenador del Fortín, manifestó su enojo post partido por el polémico arbitraje y la jugada de Alan Varela que era penal y que no fue cobrada.

Vélez recibió a Boca en el José Amalfintani del barrio de Liniers y el partido dejó poco que detacar ya que aburrieron a todos. El encuentro no fue nada bueno y estuvo plagado de polémicas arbitrales que condicionaron el juego para ambos equipos.

Patricio Loustau fue el árbitro de campo y dejó una flojísima actuación que perjudicó tanto a Vélez como a Boca, ya que a ninguno de los dos conjuntos les cobró un claro penal. Primero al Xeneize en el inicio del segundo tiempo por una falta de Lautaro Gianetti a Sebastián Villa que no fue ni siquiera chequeada en el VAR y luego, hubo una clara mano de Alan Varela ante el cabezazo de Máximo Perrone pero, por más que hubo revisión de video, el colegiado no fue a verla y el juego se reaunudó con un córner.

Todo esto, sin contar que en el primer tiempo también hubo una plancha de Luis Vázquez en mitad de cancha donde también se podría haber revisado por una posible tarjeta roja. Así y todo, los dos penales no cobrados para cada lado eclipsaron esa acción y desde el sector del Fortín no dudaron en manifestar enojo por el accionar arbitral.

El encargado de hablar fue el entrenador Julio Vaccari, quien reemplazó a Mauricio Pellegrino tras su salida hace solo semanas. Post partido, el DT de Vélez contó como se vivió en el banco de suplentes local la polémica que perjudicó a su equipo, aunque sin hacer hincapié en la acción de Gianetti.

"Te soy sincero, en el partido yo no me di cuenta. Sí, cuando terminó el partido, me lo dijeron los chicos, que lo vieron y lo reclamaron durante el partido", comenzó afirmando Vaccari con total honestidad al responderle a un periodista. Sin embargo, luego dio su punto de vista al confirmar lo que pensó cuando vio la jugada en una repetición: "Después, viendo el video, sí creo que fuimos perjudicados con ese fallo. Para mí fue claramente penal, por lo menos lo que yo veo en la tele". Complicado el arbitraje, incluso con VAR.