Talleres no venía bien en la Copa de la Liga Profesional, con solo una victoria en su haber en diez fechas disputadas, pero el conjunto de Pedro Caixinha se recuperó a tiempo para dar el golpe ante un River alternativo, que cuidó varias figuras durante gran parte del partido pensando en el ajustado calendario que queda por delante.

En la previa, todos los focos estuvieron posados en Federico Girotti, exjugador del Millonario que fue vendido al elenco cordobés en el último mercado de pases. El delantero no estaba encontrando minutos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y, luego del pulgar abajo del DT, fue a probar suerte a la "T".

La "ley del ex", para muchos, es inexorable y casos sobran para dar cuenta de ello. Sin embargo, en la única clara que tuvo en el partido, Girotti no pudo convertir al quedar mano a mano con Franco Armani y el jugador expresó su frustración por la jugada que podría haber liquidado el duelo. "Se la quise cruzar. (Armani) me había dejado el palo medio descubierto y, cuando iba a patear, alguien de atrás me desestabiliza, pero bueno, una lástima. Me hubiese encantado hacer el gol, pero no se pudo", lamentó el n° 19 de Talleres.

A modo de "infiltrado", el atacante reveló cómo ayudo a su equipo para contrarrestar el plan de Marcelo Gallardo en cancha. "Planteamos el partido para intentar quitarles el circuito de juego y no dejarlos salir jugando. Yo los conocía y les di unos pares de tips, y por suerte funcionó", celebró.

El duelo de anoche en Córdoba fue especial para Girotti, quien confesó extrañar al plantel que dejó hace tan solo en unos meses. "Fue muy lindo reencontrarme con mis excompañeros, se los extraña. Acá encontré un grupo bárbaro y vamos a tirar todos para el mismo lado para sacar esto adelante", vociferó el delantero con optimismo. Una jornada positiva para Talleres.