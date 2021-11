Los de Battaglia y la Lepra no se sacaron ventajas en un partido sin grandes emociones que se jugó dos días más tarde luego de la suspensión del domingo por lluvias torrenciales.

Boca y Newell's tenían que jugar el encuentro entre sí el pasado domingo a las 21:30 en La Bombonera, pero las más de 12 horas de lluvias ininterrumpidas a nivel torrencial en la Ciudad de Buenos Aires impidieron que se juegue porque el campo del Alberto J. Armando no estaba en condiciones suicientes.

Tras idas y vueltas, finalmente el encuentro se pautó para este martes a las 19:15, siendo así el anteúltimo encuentro de la fecha 22 de la Liga Profesional. Pero así como comenzó y se disputó, pasó automáticamente al olvido.

Casi sin acciones de peligro, Boca y Newell's no se sacaron ventajas en ningún momento del encuentro. Battaglia impuso un cambio táctico sobre la hora en referencia al once que iba a jugar el domingo, al cual ya le había metido mano con 7 cambios. Así y todo, no logró sorprender a los rosarinos.

Las más claras del partido las tuvo Vázquez en sus pies, en un gol que terminó siendo anulado por un finísimo y hasta polémico offside; junto a dos acciones finales que pegaron en el palo. Más allá de eso, el encuentro se basó en un ida y vuelta infructuoso en relación a los resultados.

Claro está que esto no le sirve a Boca, ya que necesitaba una victoria para volver a ponerse en puestos de Copa Libertadores, donde todavía no logró asentarse y está a un punto del más cercano de la tabla, que es Estudiantes de La Plata.