River comenzó a ejecutar sus movimientos pensando en el próximo mercado de pases, en el cual la Secretaría Técnica del club buscará al menos un refuerzo por línea para sumar al equipo de Marcelo Gallardo. Con la Copa Libertadores como máximo objetivo del 2022, el Millonario ya tendría cerrada a su primera incorporación y están avanzando para que el jugador pueda presentarse a la pretemporada en los primeros días de enero.

Se trata de Tomás Pochettino, jugador surgido de las inferiores de Boca y actual futbolista del Austin FC, a pesar de tener los días contados en la institución estadounidense. A falta de oficialización, en Núñez habrían llegado a un acuerdo para obtener un préstamo por un año para que el mediocampista porte la banda roja. En caso de cerrarse la operación, el ex Talleres sería el quinto jugador con pasado en el Xeneize que tuvo la oportunidad de ser dirigido por el Muñeco.

Cuando el apellido de Pochettino se volvió a instalar en el fútbol argentino, muchos recordaron una escandalosa patada que sufrió a manos de Carlos Tevez durante la última Copa Maradona. La "T" visitó al conjunto de Miguel Ángel Russo en uno de los partidazos de la jornada y bastaron tan solo cinco segundos para que aparezca la tarjeta amarilla. El "Apache" arrancó el duelo con gran intensidad y le aplicó un durísimo pisotón al volante que está cerca de cerrar con River. Los tapones de su botín izquierdo fueron directo al gemelo del juvenil.

Según Germán Delfino, el capitán del equipo de La Ribera "no intentó levantar la pierna y no fue con tanta fuerza", a pesar de haber merecido la amonestación cuando corrían los primeros segundos de partido. Posteriormente al encuentro, Tevez dialogó con ESPN y dio su opinión acerca de la jugada. "Recién arrancaba, lo quise correr y él justo va y le piso sin querer el gemelo. Enseguida nomás me di cuenta que había pegado. Pensé que llegaba a la pelota y lo piso. Entré caliente porque fue innecesario eso", señaló Carlitos en su defensa. Una patada para el recuerdo.