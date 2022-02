En las últimas horas, el apellido Messi estuvo fuertemente vinculado al universo de Newell's Old Boys, el club que sueña con tenerlo antes de que cuelgue los botines.

No es 28 de diciembre, por lo que no se trata de una broma por el Día de los Inocentes. En las últimas horas, Newell's oficializó a Messi como su nuevo 10. Y aunque cueste creerlo, hay una gran historia detrás de esta "locura".

Si bien Lionel Andrés Messi jugó con la camiseta de la Lepra, el club de sus amores y el que sueña con tenerlo antes de que se retire de la actividad profesional, por el momento no se dará dicha situación. Pero sí figurará el apellido del futbolista más grande de la historia en la actualidad del conjunto rosarino.

Joaquín Messi es el futbolista en cuestión que generó un gran revuelo durante las últimas horas. Y no es para menos, ya que porta el mismo apellido del hombre de PSG y capitán de la Selección Argentina.

"Apenas llegué, muchos me preguntaban si tenía algún parentesco, o algo de eso. Es una simple casualidad, porque en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi", expresó al respecto.

Mediante una entrevista con el canal oficial de CONMEBOL, el futbolista de 19 años afirmó que para él "es algo natural, como coinciden apellidos en todo el mundo, a mi me tocó coincidir con él". Y como si las casualidades fueran solamente por el apellido, también se formó en la Lepra: "A los 8 años inicié en el baby de Newell's, después pasé por Bella Vista, hice todas mis inferiores ahí y ahora estoy en mi último año de Cuarta División", comentó.

Soñador como todos los fanáticos de Newell's que anhelan con ver a la Pulga con la camiseta rojinegra, Messi expresó que "sería lo más lindo que me podría pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante". Y no se ruborizó al sostener que, si ocurriera la situación, no tendría problema alguno para desprenderse de su dorsal: "A mí dame cualquier número, y a él la 10", esbozó. ¿Jugarán juntos?