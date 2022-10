Buscando el preciado boleto a la gran final, te contamos los precios y dónde podrás conseguir las entradas para mirar Talleres vs. Banfield en las semifinales por la Copa Argentina.

Precios y dónde comprar entradas para Talleres vs. Banfield por la Copa Argentina 2022

En una llave de equipos revelación, considerando los grandes presentes allí, Talleres se medirá contra Banfield en el marco de las semifinales por la Copa Argentina 2022. El encuentro tiene sede confirmada en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Recordemos que el ganador se enfrentará al vencedor de Boca vs. Patronato.

Repasando el trayecto recorrido por parte del "Matador" cordobés, el mismo comprende las eliminaciones contra Guemes de Santiago del Estero, Chaco For Ever, Newell's Old Boys e Independiente, a quien batió en cuartos por 4-2 en penales tras igualar sin goles en los 90 minutos.

Nos metemos en la situación de parte del "Taladro", cuadro que inició su camino superando a Dock Sud, para luego imponerse ante Unión, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Godoy Cruz, equipo que le ganó en la serie cuartofinalista por 3-1 también desde los 12 pasos aunque luego de igualar en 1.

+Talleres vs. Banfield: ¿Cuándo comienza la venta de entradas para la Copa Argentina?

Aguardando por la confirmación oficial, la venta de localidades para uno de los choques de semis iniciaría la tercer semana de octubre. Los tickets se podrán conseguir de manera virtual, por la plataforma AutoEntrada, o de manera presencial, en las boleterías del estadio rosarino.

+¿Cuál será el precio de las entradas del partido Talleres vs. Banfield para la Copa Argentina?

Por ahora, no hay valores confirmados oficialmente de cara al encuentro. Aunque se cree que los precios serían los mismos de la última fase. Es por ello que estiman que se encuentre entre los $2500 y $7000, de acuerdo a la ubicación seleccionada.

+¿Cuándo y a qué hora juegan Talleres vs. Banfield por la Copa Argentina?

A la espera de confirmación oficial, el partido Talleres vs. Banfield se llevaría a cabo el miércoles 26 de octubre, en el Estadio Marcelo Bielsa, desde las 19:00 hora local, por las Semifinales de la Copa Argentina.