En Avellaneda se dio inicio a la instancia decisiva de la Copa de la Liga. Racing recibió a Aldosivi por los Cuartos de Final, en el estadio Presidente Perón. Después de mostrar un buen juego, y clasificar como primero de su grupo, los de Gago quisieron mantener lo mostrado a lo largo de las últimas 14 jornadas.

No hubo respiro para nada. Ambos equipos comenzaron atacándose, pero después de que Aldosivi buscara la apertura del marcador, apareció el famoso dicho: "Los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro". Y así llegó el cabezazo de Carlos Alcaraz, luego de un magnífico centro de Matías Rojas, para que a los 3 minutos la Academia afloje la tensión.

En los primeros 20 minutos, tanto los de Gago como los de Palermo siguieron buscando el arco. Pero el elenco marplatense no estuvo fino con la puntería, y Racing aprovechó un desacople defensivo para que Chancalay asistiera nuevamente a Alcaraz, quien marcó su doblete y le dio un gran respiro al local, que jugó un enorme primer tiempo.

El reloj no había llegado al minuto de la segunda etapa que el ex Boca, Nicolás Valentini, le cometió penal a Enzo Copetti. Y el ex Atlético Rafaela lo cambió por gol para que se diera inicio a la goleada en el Cilindro de Avellaneda. Racing jugaba bien, ganaba y ya sacaba el pasaje a la semifinal de la Copa LPF, pero todavía quedaría tiempo para más.

Tras la salida de un córner, la pelota quedó boyando dentro del área y, nuevamente, Copetti infló la red. El delantero chaqueño alcanzó los 8 goles en el actual certamen, y quedó a tan solo uno de Mauro Boselli y Martín Cauteruccio, los máximos artilleros.

Pero no solo quiso quedarse con cuatro goles. Racing demostró que los partidos no finalizan hasta que el árbitro lo dictamina con el silbatazo final, y desde los pies de Javier Correa alcanzó el quinto tanto. Sí, aunque usted no lo crea, en una llave mano a mano, hubo un solo equipo en cancha.

Después de una noche de puro fútbol, Racing ya sabe que tiene su lugar asegurado en la semifinal del certamen, donde esperará por Boca o Defensa y Justicia, además de que también comenzará a focalizarse en lo que será el duelo correspondiente a la Sudamericana, donde el miércoles 18 de mayo recibirá a Melgar, buscando clasificarse a la siguiente instancia.