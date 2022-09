Con Alan Aguerre y Julio Buffarini como héroes, Talleres dejó afuera a Independiente en los cuartos de final de la Copa Argentina y festejó a lo grande en Chaco. Ahora tendrá que jugar con Banfield y del otro lado podrían venir Boca o River para una supuesta final. Paso a paso, a puro fernet...

El Rojo arrancó enérgico. Decidido. Así, los primeros diez minutos se jugaron en el campo de la T. Con Batallini como as de espadas y animándose hasta a patear un tiro libre directo con su pierna menos hábil, los de Julio César Falcioni demostraron en el comienzo que no iban a regalar nada. Aunque claro, el Rojo no contaba con que los de Javier Gandolfi se despertaran...

Pasados los primeros minutos, los cordobeses se acomodaron en el terreno de juego y fueron los grandes protagonistas del primer tiempo. Diego Valoyes, como en todo el campeonato, fue su arma de ataque. Aunque claro, nadie estuvo fino en la definición y se fueron al complemento 0-0.

En el complemento reinaron las imprecisiones. Producto del cansancio y la falta de ideas, Talleres e Independiente aburrieron por momentos y la única clara de los 90 minutos la tuvo Matias Godoy, tras un gran tiro libre de Rodrigo Garro. Así, como todo parecía indicar y con una atajada tremenda de Milton Álvarez a Godoy en el medio, el partido decantó en la definición por penales.

Desde los doce pasos, Aguerre se hizo gigante, Independiente erró dos penales y Julio Buffarini, que entró sobre el final para definirlo, ejecutó con toda la jerarquía. Fuerte cruzado y a festejar los de Córdoba. Ahora, la semifinal de la Copa Argentina será Talleres vs. Banfield. ¡Fiesta con fernet!