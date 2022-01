Luego de debutar en el Torneo de Verano con un triunfo frente a Independiente, además de haber conseguido los arribos de Adam Bareiro, Malcom Braida y Ricardo Centurión, en San Lorenzo no se dan por vencidos y quieren seguir satisfaciendo a Pedro Troglio.

Si bien pudieron cubrir la salida de Franco Di Santo, en el Bajo Flores saben que necesitan otro delantero más para dar pelea en el campeonato local, y los directivos apuntaron a una joya de River que no tendrá lugar con Marcelo Gallardo al mando.

A lo largo de las últimas horas, fue el propio Troglio quien se refirió a la situación y, en diálogo con DirecTV Sports, sostuvo: "Uno levantó el teléfono por él en su momento, pero no hablamos. Todavía el club no se ha apuntado con la gente de River por el tema. Es más del lado de las especulaciones, pero ¿Girotti a quién no le gustaría, no?". Sí, desde San Lorenzo tienen un cierto interés por Federico Girotti.

Para el Ciclón no será nada fácil. Principalmente, porque el delantero está aguardando una oferta del exterior y porque también rechazó la posibilidad de jugar en Independiente, quien lo quería como moneda de cambio por Fabricio Bustos, que está en los planes del Millonario.

De hecho, los directivos de River rechazaron la oferta que llegó desde Países Bajos por el Tanque, dado a que no estaban de acuerdo con las cifras que imponían en Willem II, ya que querían quedarse con el delantero a préstamo por una temporada, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra fijada en un millón de la misma moneda.

Troglio sabe que San Lorenzo la tiene muy complicada. Incluso, ya comenzaría a buscar por otros lados, porque se enteró que los neerlandeses aumentarían la propuesta para quedarse con el surgido de las inferiores del Millonario y, en ese caso, la transferencia se cerraría durante esta semana.