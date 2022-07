VIDEO | El alevoso insulto de un ayudante de Medina a Gallardo: "La c... de tu madre"

Pasado el choque de octavos de final de CONMEBOL Libertadores, el clima que se vivió este domingo en el Vélez-River estuvo más caldeado que durante toda la serie. Claro, quedaron cosas por decir, y la hinchada puso primera con las cargadas al Millonario por la no llegada de Luis Suárez a Núñez.

Como si fuera poco, cuando el equipo de Marcelo Gallardo tenía los tres puntos en el bolsillo, Abiel Osorio lo empató en tiempo de descuento y el Fortín volvió a amargar a River en un duelo importante. Por tercer duelo consecutivo, el Muñeco decidió suspender la conferencia de prensa y el mal momento del Millo se extiende.

Una clara muestra de lo picante que estuvo el reencuentro de ambos equipos post-Libertadores se vio tras el último gol del cotejo. El tanto de Osorio desató la locura en el José Amalfitani y, mientras los jugadores festejaban, la cámara de SportCenter captó cómo uno de los ayudantes de Alexander Medina descargó toda su furia contra el DT de La Banda.

"La c... de tu madre, Gallardo", se le entendió claramente al asistente del Cacique. El Muñeco ni siquiera advirtió el insulto que recibió en pleno gol de Vélez, ya que el impacto no le permitió siquiera reaccionar. Post-partido, el video rápidamente se viralizó en redes sociales y, como no podía ser de otra manera, el aplauso fue por parte de los hinchas de Boca para el integrante del CT de Vélez.