A qué hora juega Boca vs. Vélez por la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026: cómo ver por TV y probables formaciones

Este domingo, bajo la órbita de la Fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield y Boca Juniors se encuentran frente a frente en el Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers. Un partido que acapara la atención de propios y extraños.

En medio de ese panorama, el pitazo inicial de este trascendental compromiso entre el Fortín y el Xeneize será a las 22:15 horas de la República Argentina. A su vez, no es un detalle menor que Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia en el cotejo que podrá verse por TNT Sports.

Por un lado, los de Guillermo Barros Schelotto arriban a este espectáculo manteniéndose invictos en el certamen doméstico, con 7 unidades producto de victorias ante Instituto de Córdoba y Talleres de Córdoba y un empate frente a Independiente.

Por su parte, los de Claudio Úbeda cosechan 6 puntos en lo que va de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Es que festejaron contra Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys de Rosario, pero también perdiendo frente a Estudiantes de La Plata.

Boca quiere seguir por el camino del triunfo. (Foto: Getty)

Probables formaciones de Vélez y Boca

VÉLEZ: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy.

BOCA: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.

Las posiciones del Apertura 2026

DATOS CLAVE

Vélez y Boca juegan este domingo a las 22:15 horas en el Estadio José Amalfitani.

El árbitro Nazareno Arasa dirigirá el partido, que será transmitido por TNT Sports.