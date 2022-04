El colombiano volvió al gol y no pudo evitar emocionarse. Además, dejó un mensaje "picante" en el cierre.

Después de un agónico triunfo ante River de Uruguay en su debut por CONMEBOL Sudamericana, Racing visitó a Platense y fue con victoria. Una vez más, la Academia se impuso en el tiempo de descuento y, con algo de polémica por la demorada decisión en el VAR, se quedó con los tres puntos gracias al gol de Edwin Cardona desde el punto penal.

El colombiano había sufrido un duro desgarro que lo mantuvo un mes fuera de las canchas, luego de haber jugado su último partido el pasado 5 de marzo ante Talleres por la Copa LPF. Con ausencia en el Clásico de Avellaneda incluida, el volante no la pasó bien durante el lapso de su rehabilitación y, en su regreso, tuvo su merecido premio.

Tras convertir desde los doce pasos, en la agonía del encuentro en Vicente López, Cardona se emocionó y tuvo un festejo más que particular: se agachó en el suelo y besó su rodilla, que tantas dificultades le dio en el último tiempo. El volante cafetero habló post-partido y expresó sus emociones luego del gol. "Estoy agradecido con Dios, mi familia, el Cuerpo Técnico y mis compañeros que siempre me apoyaron", le dijo el enganche a FOX Sports Premium.

Cardona también habló de los comentarios negativos que recibió en el último tiempo y fue contundente. "Que le digan a mi familia que desde que salió Cardona, el equipo mejoró, creo que no son comentarios. Y más si viene de gente que jugó al fútbol. Entonces molesta", sentenció el volante con total sinceridad. Para cerrar, el colombiano le dejó un mensaje a los críticos. "Estoy agradecido con toda la gente que me apoyó. Y a los que no, solo desearles muchas bendiciones", concluyó el jugador de Racing tras confesar el dolor que le generaron las detracciones hacia él.