Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

A qué hora juega Tigre vs. Racing por la 3° fecha del Torneo Apertura 2026: probables formaciones

El Matador y la Academia miden fuerzas en Victoria por la jornada 3 del torneo. El equipo de Costas perdió sus dos partidos y necesita imperiosamente un triunfo.

Por Pablo Rodríguez Denis

Seguí a Bolavip en Google!
El equipo de Gustavo Costas aún no ganó en lo que va del torneo.
© Getty ImagesEl equipo de Gustavo Costas aún no ganó en lo que va del torneo.

En uno de los partidos más atrayentes de esta 3° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Racing Club tiene una complicada visita a Tigre en Victoria buscando su primer triunfo en el certamen.

El encuentro se disputa este lunes 2 de febrero desde las 19.45 en el estadio José Dellagiovanna con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión en directo de ESPN Premium y Disney+.

El equipo de Gustavo Costas, uno de los grandes candidatos en la previa del arranque del torneo, tuvo un comienzo complicado, ya que cayó en sus dos primeras presentaciones y todavía no sumó puntos.

En su debut, la Academia cayó por 2 a 1 frente a Gimnasia La Plata en El Bosque y luego, como local en el Cilindro, también fue derrota ante Rosario Central y por el mismo resultado.

El Matador, que jugará Copa Sudamericana este año y que trajó una buena cantidad de refuerzos, tiene 4 puntos producto de una victoria y un empate y quiere seguir por la buena senda para ser protagonista en esta primera mitad de año.

Por qué Google no muestra los resultados del fútbol argentino y qué hacer

ver también

Por qué Google no muestra los resultados del fútbol argentino y qué hacer

Probables formaciones de Tigre y Racing:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Publicidad

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini o Juan Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Valentín Carboni.

Así llegan Tigre y Racing en la tabla de la Zona B del Torneo Apertura:

#EquiposPTSJ+/-GEP
1River733210
2Ind. Rivadavia622200
3Tigre422110
4Belgrano421110
5Argentinos421110
6Central430111
7Sarmiento320101
8Gimnasia32-1101
9Aldosivi220020
10Huracán23-1021
11Atl. Tucumán23-1021
12Barracas23-1021
13Banfield12-1011
14Estudiantes RC12-2011
15Racing02-2002

El historial reciente que preocupa a la Academia

La urgencia de Racing por sumar sus primeros puntos choca contra una estadística incómoda: de las últimas cinco visitas al Estadio José Dellagiovanna, el conjunto de Avellaneda solo pudo llevarse el triunfo en una oportunidad.

Publicidad

Con un Gustavo Costas que busca aceitar el retroceso defensivo tras conceder cuatro goles en apenas 180 minutos, Racing intentará cortar una racha negativa que no sufría en un inicio de torneo desde hace más de una década.

DATOS CLAVE

  • Racing visita a Tigre este lunes 2 de febrero a las 19:45 horas.
  • El árbitro Pablo Echavarría dirigirá el partido en el estadio José Dellagiovanna.
Publicidad
  • El DT Gustavo Costas busca sumar puntos tras dos derrotas consecutivas de Racing.
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
El insólito pedido de Cassio: solicitó ir al baño y abandonó el arco de Cruzeiro en pleno partido
Fútbol Sudamericano

El insólito pedido de Cassio: solicitó ir al baño y abandonó el arco de Cruzeiro en pleno partido

Así quedó el Ranking ATP tras el título de Alcaraz en el Australian Open
Tenis

Así quedó el Ranking ATP tras el título de Alcaraz en el Australian Open

Claudio Fileppi todavía recuerda el ascenso de River: "Hubo mucha guita de varios clubes"
Entrevista

Claudio Fileppi todavía recuerda el ascenso de River: "Hubo mucha guita de varios clubes"

“Bursitis infecciosa”: la extraña lesión que sufre Nacho Fernández en Gimnasia
Fútbol Argentino

“Bursitis infecciosa”: la extraña lesión que sufre Nacho Fernández en Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo