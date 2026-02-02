A qué hora juega Tigre vs. Racing por la 3° fecha del Torneo Apertura 2026: probables formaciones

En uno de los partidos más atrayentes de esta 3° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Racing Club tiene una complicada visita a Tigre en Victoria buscando su primer triunfo en el certamen.

El encuentro se disputa este lunes 2 de febrero desde las 19.45 en el estadio José Dellagiovanna con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión en directo de ESPN Premium y Disney+.

El equipo de Gustavo Costas, uno de los grandes candidatos en la previa del arranque del torneo, tuvo un comienzo complicado, ya que cayó en sus dos primeras presentaciones y todavía no sumó puntos.

En su debut, la Academia cayó por 2 a 1 frente a Gimnasia La Plata en El Bosque y luego, como local en el Cilindro, también fue derrota ante Rosario Central y por el mismo resultado.

El Matador, que jugará Copa Sudamericana este año y que trajó una buena cantidad de refuerzos, tiene 4 puntos producto de una victoria y un empate y quiere seguir por la buena senda para ser protagonista en esta primera mitad de año.

Probables formaciones de Tigre y Racing:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes; Elías Cabrera, Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini o Juan Nardoni, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Valentín Carboni.

Así llegan Tigre y Racing en la tabla de la Zona B del Torneo Apertura:

# Equipos PTS J +/- G E P 1 River 7 3 3 2 1 0 2 Ind. Rivadavia 6 2 2 2 0 0 3 Tigre 4 2 2 1 1 0 4 Belgrano 4 2 1 1 1 0 5 Argentinos 4 2 1 1 1 0 6 Central 4 3 0 1 1 1 7 Sarmiento 3 2 0 1 0 1 8 Gimnasia 3 2 -1 1 0 1 9 Aldosivi 2 2 0 0 2 0 10 Huracán 2 3 -1 0 2 1 11 Atl. Tucumán 2 3 -1 0 2 1 12 Barracas 2 3 -1 0 2 1 13 Banfield 1 2 -1 0 1 1 14 Estudiantes RC 1 2 -2 0 1 1 15 Racing 0 2 -2 0 0 2

El historial reciente que preocupa a la Academia

La urgencia de Racing por sumar sus primeros puntos choca contra una estadística incómoda: de las últimas cinco visitas al Estadio José Dellagiovanna, el conjunto de Avellaneda solo pudo llevarse el triunfo en una oportunidad.

Con un Gustavo Costas que busca aceitar el retroceso defensivo tras conceder cuatro goles en apenas 180 minutos, Racing intentará cortar una racha negativa que no sufría en un inicio de torneo desde hace más de una década.

DATOS CLAVE

Racing visita a Tigre este lunes 2 de febrero a las 19:45 horas.

El árbitro Pablo Echavarría dirigirá el partido en el estadio José Dellagiovanna.

