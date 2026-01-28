Racing 1-2 Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: gol de Maravilla Martínez

Por la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, Racing y Rosario Central chocan este miércoles en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Con el arbitraje de Fernando Echenique, el encuentro comenzará a las 19 y se podrá sintonizar a través de la pantalla de ESPN Premium.
Ambos equipos vienen de tropezar en su debut, por lo que los puntos en juego en esta jornada son trascendentales. El Canalla perdió por 2-1 como local ante Belgrano y de forma agónica, mientras que la Academia no pudo en su visita ante Gimnasia La Plata.