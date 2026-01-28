Racing 1-2 Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: gol de Maravilla Martínez

Desde las 19, los de Gustavo Costas recibirán al Canalla en partido con transmisión de ESPN Premium.

Gustavo Costas no tendrá en cuenta al defensor para el duelo ante Central por una contusión muscular en la rodilla derecha.

Sin partidos entre Racing y Central en 2025, hay que remontarse a noviembre de 2024 para encontrar el último. Fue victoria por 2-0 para los de Avellaneda en condición de visitante con goles de Maravilla y Vietto en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional.

Rueda la pelota en el Cilindro. Ya se juega el primer tiempo de este partidazo entre Racing y Central.

Para dar mayores precisiones, explicaron que “ la fecha elegida se debió a que la temporada de Primera finalizó avanzado diciembre, lo que demoró el inicio de los trabajos . Por otro lado, la falta de lluvias influyó drásticamente en los tiempos de desarrollo porque representa un aspecto clave para el crecimiento de un césped joven “. Y concluyeron: “Se espera que en las próximas dos semanas, con un clima más adecuado, la mejora se dé en forma sostenida”.

Por medio de un comunicado que emitió la dirigencia de la Academia se dio a conocer el motivo por el que el césped luce en un muy mal estado: “El campo de juego presentará, este miércoles en el debut de Racing como local, condiciones de un proceso todavía en evolución. Como se informó oportunamente, el cambio del césped comenzó en el inicio de 2025 con modificaciones de fondo. En los primeros días de 2026 se procedió a la remoción del piso de invierno mediante el uso de sustancias químicas y, luego, al sembrado de una nueva carpeta vegetal ry grass “, manifestaron.

19:01hs Por qué la cancha de Racing tiene el pasto en mal estado

El volante de Racing disparó de aire con un derechazo y la pelota se fue apenas ancha. Todo sigue 0-0 en Avellaneda.

Di María dejó tirado a Sosa en la puerta del área y definió de tres dedos para dejar sin chances a Cambeses. Gana el Canalla por la

El goleador de Racing la mandó al fondo de la red, pero el línea levantó la bandera. Hay bronca en la Academia por esta jugada fina.

En el VAR confirmaron que Maravilla estaba habilitado al momento del pase cruzado. Lo descuenta la Academia sobre el final de la primera parte.

El partido promete después del descanso, luego del descuento de Racing. En 15 minutos se reanudará la acción en Avellaneda.

Por la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026, Racing y Rosario Central chocan este miércoles en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Con el arbitraje de Fernando Echenique, el encuentro comenzará a las 19 y se podrá sintonizar a través de la pantalla de ESPN Premium.

Ambos equipos vienen de tropezar en su debut, por lo que los puntos en juego en esta jornada son trascendentales. El Canalla perdió por 2-1 como local ante Belgrano y de forma agónica, mientras que la Academia no pudo en su visita ante Gimnasia La Plata.