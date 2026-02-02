¿Che, qué pasa que no veo cómo va River? ¿A alguno le está pasando que no pueden ver cómo va Boca? En los últimos días, seguramente hayas recibido algún mensaje de este estilo o similar. Y es que los fanáticos del fútbol argentino nos encontramos sorpresivamente con que Google no está mostrando los resultados en tiempo real de ningún encuentro del Torneo Apertura 2026.

Habitualmente, cuando uno escribía en el buscador más famoso el nombre de un club del fútbol argentino, automáticamente Google desplegaba una serie de datos en tiempo real que iban desde el fixture inmediato, cómo estaba ese equipo en la tabla y, sobre todo, el resultado en vivo de dicho conjunto si es que se encontraba jugando en ese momento.

Hoy en día, ante dicha recurrente búsqueda, la información que devuelve Google es mucho más “antigua”, solo aparecen resultados de partidos pasados y no del Torneo Apertura actual, tampoco su ubicación en la tabla y apenas algunas últimas noticias de medios referidas a ese club.

Los resultados que muestra hoy Google ante la búsqueda “Boca”: partidos viejos y nada del Torneo Apertura (Captura Google).

Para notar la diferencia, un ejemplo. Cuando uno busca un club que no es argentino, en este caso Alianza Lima, Google muestra los últimos partidos del torneo local de Perú, su ubicación en la tabla en dicha liga y también otras estadísticas. Y si esa búsqueda se produce durante un partido de ese club, mostraría el resultado en vivo y las alternativas de dicho encuentro.

Lo que Google muestra habitualmente de cada club (Captura Google).

¿Qué pasó con los resultados de Google?

La realidad es que, como suele suceder, las redes sociales fueron la primera fuente de descargas y quejas de los usuarios, ávidos de encontrar una respuesta al faltante de información.

Pese a varias teorías conspirativas, como por ejemplo que fue la Asociación del Fútbol Argentino o la Liga Profesional las que “escondieron” los datos o que se trataba de un conflicto entre Google y Claudio “Chiqui” Tapia, ninguna de estas afirmaciones es verídica y hoy en día, no existe una explicación certera de por qué el buscador no muestra los resultados en vivo del fútbol argentino, como sí lo hace con otras ligas.

La realidad es que los widgets de resultados no son originarios de Google, sino que éste se nutre de otros sitios especializados para distribuir la información en tiempo real. Es decir, la empresa tiene arreglos económicos con empresas como Opta, que se van renovando y quizás ahí, en una demora en este arreglo, pueda explicarse la ausencia de los resultados en tiempo real.

¿Cuándo volverá Google a mostrar los resultados en tiempo real?

Al tratarse posiblemente de un tema de tiempos y de arreglos económicos, la situación invita a pensar que esto podría solucionarse en el corto plazo. Sin embargo, no existe un tiempo estimado para que Google pueda volver a mostrar los widgets de resultados, estadísticas y números en tiempo real del fútbol argentino.

Los avances de la Inteligencia Artificial hacen que hoy Google pueda desactivar cualquier duda de un usuario en tiempo récord y sin hacer click en ningún enlace que devuelva el buscador. Sin embargo, cualquier fanático del fútbol argentino que hoy quiera empaparse de los números del Torneo Apertura está obligado a clickear en sitios especializados para conseguirlo.

Habrá que esperar entonces para saber el desenlace de esta historia. Hasta el momento, van 3 fechas y el torneo argentino aún no tiene sus estadísticas a mano en Google. Los usuarios, mientras tanto, siguen ingeniándoselas para mantenerse al día.

DATOS CLAVE

Google dejó de mostrar resultados en tiempo real del Torneo Apertura 2026 argentino.

No existe conflicto verídico entre la empresa y Claudio “Chiqui” Tapia por este servicio.

La falla se atribuye a demoras en acuerdos económicos con proveedores como Opta.

