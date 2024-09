Luego del empate 1 a 1 y la posterior eliminación de Talleres por penales ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, ocurrió un escándalo entre el presidente del elenco cordobés, Andrés Fassi, y el árbitro principal del partido, Andrés Merlos, ya que el dirigente fue al vestuario a recriminarle su actuación.

Con versiones cruzadas, acusándose unos a otros, el mandamás de Talleres afirmó que el colegiado le pegó una piña en el vestuario y agredió al vicepresidente del club con una patada, mientras que Merlos cuando rompió el silencio explicó que uno de los guardaespaldas de Fassi le mostró un arma de fuego en pleno vestuario.

Días después de este escándalo, el mismo Fassi atendió a los medios en una conferencia de prensa en la que hizo su descargo, y además apuntó contra Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a quien le dejó una fuerte advertencia.

“Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. La última vez que nos juntamos en Buenos Aires me hizo ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste, y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba”, comenzó en su descargo, afirmando que Tapia no se reunió con él.

Andrés Fassi, presidente de Talleres.

“Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace 4 o 5 años vengo hablando de forma personal contigo y con el señor Beligoy”, continuó incluyendo en su acusación a Beligoy.

Y cerró: “Por supuesto que Beligoy, la última vez que te pedí que no seamos perjudicados me dijiste que hable con el señor Beligoy, y te contesté, ‘Chiqui, no jugués con Talleres’. El señor Beligoy hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”.

La dura crítica de Fassi para Andrés Merlos

“Desde el año 2020 que Merlos nos perjudica. Era la designación perfecta, había tenido problemas con Boca también ante River. Era una designación extraordinaria y muy pensada”, comenzó en conferencia manifestando su enojo para con el árbitro del encuentro frente a Boca.

Y sumó: “Son solamente cuatro o cinco arbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo con destacadas actuaciones. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino. Hablo de árbitros serviles que para una causa determinada, enviados para perjudicar”.