Después de haber protagonizado un verdadero escándalo en la noche del sábado, luego de la victoria de Boca contra Talleres por penales en los octavos de final de la Copa Argentina 2024, Andrés Merlos denunció que Andrés Fassi ingresó a su vestuario acompañado de personas armadas y el cruce de versiones distorsionó los hechos.

“Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo”, explicó el árbitro principal en DSports.

La respuesta del presidente de la “T” no tardó en llegar. En diálogo exclusivo con BOLAVIP, Andrés Fassi aseguró que en el cuerpo arbitral “no tienen vergüenza” y luego advirtió sobre Merlos: “Se metió en una mentira que ahora tendrá que comprobar”.

“Merlos me pegó una trompada y le dio patada al vicepresidente. Van muchas veces que dirige y perjudica en sus decisiones a Talleres y lo que hizo ahora fue vergonzoso. Tendrá graves consecuencias“, aseguró.

Tal como lo adelantó minutos después de terminado el partido por Copa Argentina, el dirigente le confirmó a este medio que ya iniciaron acciones penales contra Merlos por lo ocurrido en la zona de vestuarios del Estadio Malvinas Argentinas y denunció que existe “una persecución contra Talleres” en relación a su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.

“¿Se comunicó algún presidente del fútbol argentino con usted tras lo sucedido?”, se le consultó. La respuesta del mandamás del Matador: “Solo uno de los 27”. Sin dar nombres, el dirigente reveló cómo fueron las horas posteriores al altercado con Merlos y el nulo contacto que recibió por parte de sus pares en el fútbol argentino.

Qué dijo Andrés Merlos sobre lo ocurrido con Fassi

Andrés Merlos fue el árbitro del Boca – Talleres por Copa Argentina 2024.

Andrés Merlos rompió el silencio al día siguiente y relató: “Fassi me estaba esperando con cinco personas. Me empezó a gritar y me decía ‘te vamos a matar‘. Uno de sus custodios, mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma. Fassi se manejó con impunidad y su custodio se fue con total libertad. El custodio de Fassi ‘me dijo qué carajo de pasa’ y me mostró la culata de un arma“.

“Lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Voy a hacer un informe y la denuncia correspondiente. Fassi es un generador de violencia“, afirmó.

Por último, desmintió haber golpeado al presidente del club cordobés: “Jamás le pegaría a Fassi. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?“.