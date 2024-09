La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Talleres dejó un enorme malestar en los representantes del combinado cordobés. Sobre todo, el polémico gol de Brian Aguirre, a quién se le había ido la pelota por el fondo antes de la definición, aún genera bronca en la T.

Tras el partido, Andrés Fassi, presidente de Talleres, bajó al vestuario de los árbitros y tuvo un cruce con Andrés Merlos, quién impartió justicia en la noche mendocina. Aunque el dirigente lo acusó de haberle pegado una trompada, el colegiado rompió el silencio este domingo y entregó una versión diferente.

“Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo“, explicó Merlos en DSports.

Y continuó: “Fassi me estaba esperando con cinco personas. Me empezó a gritar y me decía ‘te vamos a matar. Uno de sus custodios, mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma. Fassi se manejó con impunidad y su custodio se fue con total libertad. El custodio de Fassi ‘me dijo qué carajo de pasa’ y me mostró la culata de un arma“.

“Lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Voy a hacer un informe y la denuncia correspondiente. Fassi es un generador de violencia“, avisó el árbitro sobre si siguiente paso.

Y desmintió haber golpeado al presidente del club cordobés: “Jamás le pegaría a Fassi. No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?“.

La versión de Fassi sobre lo ocurrido con Merlos

Luego del cruce, el presidente de Talleres se encargó de atender a los medios para explicar de primera mano lo que había ocurrido en los vestuarios: “Bajé del palco para dirigirme al vestuario. Venía el árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. ¿Cuál era el sentido y por qué lo hacía?“.

“Empezó a gritar y me dice ‘si querés hablar, vamos, te invito para que vengas’. Y se empieza a poner de forma prepotente. Le respondo: ‘Con todo gusto, claro que vine a hablar, vine a preguntarte por qué querés seguís perjudicando a Talleres’. Y se arma una discusión alrededor que da a la puerta del vestuario“, continuó.

“Ahí en ese momento, él finalmente se mete a su camarín donde lo sostienen, él quería definitivamente agredirme, y lo sostienen los árbitros. Ya afuera del camarín, se ve que se le soltó a los árbitros, vino y directamente me agredió, me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente. Inexplicable“, cerró con el desenlace de la supuesta pelea.