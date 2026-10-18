Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de River ante Belgrano

Luego del cuarto día de los partidos de la fecha 13, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 18 de octubre.
En el primer turno, Racing igualó 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro y no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. Luego, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Aldosivi a pesar de ya haber perdido la categoría y prácticamente lo condenó al descenso, aunque matemáticamente aún tiene una chance.
Racing e Independiente se enfrentaron en el Cilindro de Avellaneda
A su vez, San Lorenzo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en la última jugada y se puso a tiro de los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato, justo antes de la recta final. Por ultimo, River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba, escaló varias posiciones y se metió de lleno en la pelea para jugar competiciones internacionales.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)
Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos Juniors (2°B) – Independiente (7°A)
Defensa y Justicia (3°A) – Sarmiento (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)
Vélez (4°A) – River Plate (5°B)
Boca Juniors (2°A) – Huracán (7°B)
Belgrano (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Sarmiento – 39 puntos
- San Lorenzo – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ