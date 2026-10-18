Así quedaron la Tabla Anual y los cruces del Torneo Clausura tras el triunfo de River ante Belgrano

Este domingo hubo 4 partidos que modificaron fuertemente el orden en la lucha por clasificar a diferentes instancias.

Luego del cuarto día de los partidos de la fecha 13, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Ya en la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 18 de octubre.

En el primer turno, Racing igualó 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda que se disputó en el Cilindro y no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. Luego, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Aldosivi a pesar de ya haber perdido la categoría y prácticamente lo condenó al descenso, aunque matemáticamente aún tiene una chance.

Racing e Independiente se enfrentaron en el Cilindro de Avellaneda

A su vez, San Lorenzo venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en la última jugada y se puso a tiro de los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato, justo antes de la recta final. Por ultimo, River goleó 3-0 a Belgrano en Córdoba, escaló varias posiciones y se metió de lleno en la pelea para jugar competiciones internacionales.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Independiente Rivadavia (8°B)

Gimnasia (LP) (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Independiente (7°A)

Defensa y Justicia (3°A) – Sarmiento (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Newell’s (8°A)

Vélez (4°A) – River Plate (5°B)

Boca Juniors (2°A) – Huracán (7°B)

Belgrano (3°B) – Gimnasia (M) (6°A)

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 53 puntos – COPA LIBERTADORES Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Huracán – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 39 puntos San Lorenzo – 39 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Talleres – 35 puntos Unión – 34 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 27 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 22 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026