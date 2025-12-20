El club de Primera que transformará su estadio en un plan de 10 meses, ampliando capacidad y modernizando sus instalaciones

Mientras la pelota descansa y el mercado de pases se lleva todos los flashes, hay quienes aprovechan para trabajar a fondo en sus cimientos. En sintonía con una tendencia de renovación de infraestructura que se ve en el fútbol argentino, con el reciente ejemplo de Barracas Central, ahora Defensa y Justicia decidió no tomarse vacaciones y avanzar a paso firme con la modernización de su casa, el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Si bien el proyecto fue anunciado oficialmente en octubre por el presidente Diego Lemme, la ausencia de competencia oficial permitió que las máquinas ingresen al terreno con mayor profundidad. El objetivo inicial de la dirigencia fue siempre claro: realizar las mejoras sin resignar la localía. Por eso, los trabajos comenzaron focalizados en la estructura de la Platea Este, pero ahora, con el calendario despejado, la renovación llegó al campo de juego.

El plan de obras es ambicioso. Se estima que finalizará a mediados del próximo año, demorando un total de 10 meses. Uno de los puntos más importantes es la ampliación de la Platea Este, la cual tiene como meta duplicar su capacidad actual. Sin embargo, las reformas no son solo de aforo, sino que contempla:

Nuevos acceso para micros y vehículos de equipo local y visitante.

⁠4 nuevos palcos a nivel de cancha.

⁠Área de calentamiento para jugadores local y vístante.

⁠Nuevas y más amplias escaleras de acceso a platea

⁠2 nuevos núcleos de baños completos.

⁠Ampliación de sector gastronómico en el sector interno de la tribuna

El Tito Tomaghello será renovado de cara a 2026 (Getty Images).

El césped, la nueva prioridad

Más allá del cemento, la urgencia actual del Halcón pasa por el verde. Aprovechando el receso de verano, el club levantó el terreno y está llevando a cabo un resembrado y reconstrucción total del campo de juego. La intención es que llegue en óptimas condiciones para el inicio del Torneo Apertura 2026, pautado para fines de enero.

Vale recordar que estas obras no son un hecho aislado en la vida de Defensa y Justicia. En la última década, el club no solo logró renovar su predio para posicionarlo como uno de los más destacados del país, sino que transformó su estadio progresivamente. Desde la construcción de las nuevas plateas y cabinas de prensa hasta la renovación total del sistema de iluminación, el “Tito” Tomaghello ya está acostumbrado a mutar. Ahora, lo hará para recibir el 2026 con mayor comodidad.

