Luego de asumir como Presidente de la Nación, por medio de un DNU, Javier Milei dejó que fueran los clubes del fútbol argentino quienes decidieran si querían dejar de ser Asociaciones Civiles y pasar a ser Sociedades Anónimas Deportivas, algo que de todas maneras prohíbe el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino.

Más allá de que resta la aprobación del Congreso de la Nación, Milei sigue firme en su postura de transformar a la liga argentina en una especie de Premier League, y ante esta postura del presidente electo tras el ballotage con Sergio Massa, los dueños de Chelsea se plantearon la posibilidad de adquirir a un club de nuestras tierras. Y entre ellos, aparecían Banfield, Newell’s Old Boys, Racing Club, Lanús, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, según reportó el periodista Felix Johnston.

Lógicamente, los hinchas en las redes sociales pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, no se conocía la postura de los clubes ante el DNU del presidente de la República Argentina, hasta que llegó el turno de que Ignacio Astore, el mandamás de Newell’s Old Boys, se refiriera a lo planteado desde la Casa Rosada: “No estamos de acuerdo. El club es de los socios. Nadie habló con nosotros. Estamos en total desacuerdo con ese formato. Nos alineamos al concepto que el club es de los socios, no de sociedades anónimas. Si llegara una propuesta será descartada por completo”, expresó el mandamás de la Lepra en diálogo con Ovación, del diario La Capital de Rosario.

Una vez que los dichos de Astore vieron la luz, desde el club rosarino no se quedaron atrás, aprovecharon para emitir un comunicado y lanzarlo a través de las redes sociales: “Ante las versiones de público conocimiento que han surgido en los últimos días, el Club Atlético Newell’s Old Boys reafirma, una vez más, su compromiso histórico como Asociación Civil. La institución es de sus socios y socias, y se posiciona enérgicamente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino”, señalaron por medio de su cuenta oficial en X, la ex aplicación conocida como Twitter.

El canto de los hinchas de Boca a Javier Milei por las SAD

El domingo 17 de diciembre, cuando Javier Milei se acercó a votar en La Bombonera, los hinchas presentes lo abuchearon y comenzaron a cantarle “el club es de los socios”, en repudio a sus dichos sobre las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

¿Qué pasa si un equipo argentino se convierte en SAD?

Según el estatuto de la AFA, si un club se convierte en una Sociedad Anónima Deportiva, la institución madre del fútbol argentino podría desafiliarla del profesionalismo, ya que una de las condiciones para competir en los torneos AFA es que los clubes sean Asociaciones Civiles. Por ende, para que las SAD se establezcan en Argentina, debería modificarse el estatuto del ente máximo del balompié argentino, algo que de momento Claudio Tapia no planea hacer.

SAD en el fútbol argentino: qué dice el DNU

El tema se toca en el artículo 334 del DNU dado a conocer por el Gobierno y fue anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional: “Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran”.

Allí se determina que “se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física, a las personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física; y a las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la Sección V de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física”.