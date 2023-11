Los clubes de Primera que no se pronunciaron contra las SAD

“A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo“, supo expresar el candidato a presidente por la República Argentina, Javier Milei, en una entrevista con Alejandro Fantino. Y a pocos días del ballottage con Sergio Massa, el economista se mostró en favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Pero es algo que no gustó en la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino.

Luego de que los equipos del ascenso comenzaran a militar, por medio de sus redes sociales, en contra de la privatización del fútbol, llegó el turno de que los de Primera División también mostraran su postura. Pero no fueron todos los que se sumaron a esta movida. Y en este caso, hay varios que sorprenden por su silencio, como es el caso de Defensa y Justicia, Talleres y Godoy Cruz.

La postura que adoptó Milei generó un enorme repudio en la gran mayoría de los hinchas, quienes comenzaron a proclamarse por la misma vía que sus clubes, donde piden a gritos que no se le dé lugar a las Sociedades Anónimas Deportivas, ya que consideran que es un modelo que no triunfará en Argentina, y muchos de ellos utilizaron el ejemplo de lo que ocurrió con Racing Club, que estuvo durante una década bajo la gestión de Blanquiceleste S.A. y, en lugar de solucionar los problemas financieros que tenía la institución después de haber solicitado la quiebra, los empeoró.

“¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿Preferís seguir en esta miseria que tenemos de fútbol de cada vez peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?“, fue otra de las frases que se viralizaron del candidato por La Libertad Avanza. A lo que remató: “¿Vos preferís perder 4 a 0 contra el Milan pero decir ‘soy nacional y popular’? ¿Antes que pegarle un baile de novela?“.

Después de varias horas de silencio, aparecieron los comunicados de River Plate, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Sarmiento de Junín, Instituto, Atlético Tucumán, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba, por lo que expusieron a más de un equipo que no se proclamó a favor ni en contra de la situación, algo por lo que sus hinchas pidieron a gritos.

El comunicado de Boca en contra de las SAD

A través de su cuenta de Twitter, el club de La Ribera se mostró totalmente en contra del arribo de las Sociedades Deportivas Anónimas al fútbol argentino. Y con un comunicado, expresó: “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales. Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta”.

River fue el último grande en manifestarse contra las SAD

Así como llegaron los comunicados de Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, sumados a los que se emitieron en el ascenso y también dentro de la Primera División, el último de los grandes en expresarse fue River.

Por medio de su cuenta de Twitter, la postura del Millonario fue muy clara: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de Grandeza”, expresaron.