Cuándo fue la última vez que Boca le compró un jugador a River

En este mercado de pases se dio una particularidad debido a que Adam Bareiro, delantero con pasado en River,se convertirá en nuevo refuerzo de Boca luego de que el elenco de la Ribera llegue a un acuerdo con Fortaleza para comprar el 100% de su ficha.

Como consecuencia de que el elenco portugués tenía el 50% y la otra mitad pertenecía al Millonario, el Xeneize está obligado a pagarle a su clásico rival. El pase se cerró en 3,5 millones de dólares, por lo que el elenco de Núñez recibirá 1,75 millones de la misma moneda por el paraguayo.

Para llegar a la última vez que Boca le pagó a River por un futbolista hay que retroceder casi 30 años, debido a que en agosto de 1996 el Xeneize le compró a su clásico rival el pase de Gabriel Cedrés, quien no era tenido en cuenta por el entrenador Ramón Díaz.

En aquella oportunidad, el elenco de la Ribera invirtió para quedarse con el pase del uruguayo, quien había sido importante en la obtención del Torneo Clausura 1994 y Copa Libertadores 1996, para que firme su contrato con la institución por una temporada.

Durante su etapa en el Xeneize, Cedrés no logró ganar títulos, pero sí dejó un buen recuerdo como consecuencia de que convirtió 10 goles en 34 partidos. Dos de esos tantos, fueron con la inexorable ley del ex, en dos Superclásicos distintos ante River, en La Bombonera y el Más Monumental.

“A medida que pasan los años me doy cuenta de la locura que hice al pasar de club a club. Fue algo raro lo que me pasó. Yo tenía 26 o 27 años cuando pase de River a Boca, pero bueno, sentí que no quisieron que me quedara en River y por eso me fui a Boca. Aparte a mi me gustó el proyecto que tenía con el Doctor Bilardo”, comentó Cedrés al respecto en una entrevista.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Hacía rato que Boca no salía campeón y si hay algo que tengo claro y lo he dicho siempre, eso en Uruguay es imposible que lo haga porque ahí ya me empiezan a jugar los sentimientos. Yo no podría haber jugado en Nacional nunca… Con el respeto que le tengo”.

ver también Cuándo podría debutar Adam Bareiro en Boca

El paso de Gabriel Cedrés por River

En su etapa como jugador del Millonario, el uruguayo disputó un total de 101 partidos en dos temporadas, en los que convirtió 13 goles. Además, logró dos títulos a nivel local y se consagró campeón de la Copa Conmebol Libertadores en 1996.

Datos claves

Boca pagará 1,75 millones de dólares a River por la ficha de Adam Bareiro .

pagará de dólares a por la ficha de . El pase de Adam Bareiro se cerró por un total de 3,5 millones de dólares.

se cerró por un total de de dólares. Gabriel Cedrés fue el último antecedente de compra directa entre ambos clubes en 1996.

Publicidad