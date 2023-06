¿Cuándo se reanudará River vs. Defensa y Justicia tras el lamentable incidente?

El partido de este sábado, disputado en el Estadio Monumental, debió suspenderse debido al fallecimiento de un simpatizante “millonario” en una de las tribunas de la cancha. En este sentido, enterate para cuándo reprogramó el encuentro entre River y Defensa.

+ ¿Hasta qué minuto se jugó el partido entre River y Defensa?

Hasta el momento donde el árbitro decidió correctamente detener el compromiso, se habían jugado sólo 26 minutos de partido. Así, el día que se reanude, se deberán disputar 64 minutos restantes, divididos en dos tiempos de 32′.

Si bien aún no se ha hecho oficial, se estima que el partido se continuará en Fecha FIFA, dentro de dos semanas. La fecha apuntada es el sábado 17 de junio, y todavía no se encuentra definido si será a puertas abiertas o no.

+ El comunicado de River tras el incidente en el partido ante Defensa: