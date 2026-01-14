Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado de pases

Damián Ayude se refirió al interés de Boca y River por los futbolistas de San Lorenzo: “Lo pedí y lo manifesté”

El DT del Ciclón expresó su deseo de seguir contando en el plantel con tres de sus máximas figuras.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Damián Ayude es el nuevo DT de San Lorenzo.
© San LorenzoDamián Ayude es el nuevo DT de San Lorenzo.

A lo largo de este mercado de pases del fútbol argentino, San Lorenzo fue uno de los equipos que más sondeos recibió, ya que desde River y Boca se mostraron interesados en distintos jugadores del plantel, tales como los defensores Jhohan Romaña y Gastón Fernández, más el delantero Alexis Cuello. 

Damián Ayude, entrenador del Ciclón, habló sobre las situaciones de sus jugadores en conferencia de prensa. Además, allí explicó su opinión al respecto y pidió que la institución haga un esfuerzo para poder mantenerlos de cara a la Copa Conmebol Sudamericana. 

“Nuestros futbolistas han hecho gran mérito para que se fijen y hablen de ellos. Obviamente, esperamos que se queden con nosotros. Lo pedí y manifesté”, inició el DT al asegurar que quiere contar con sus tres figuras para el inicio de la temporada 2026, en la que tendrán triple competencia. 

“Las promesas en el fútbol son difíciles. Yo pedí sostener la base que compitió el semestre pasado, me parece que lo hicieron muy bien“, agregó para explicar que más allá de su deseo, si desde el club hicieron una promesa de venta no podrá hacer mucho para retener a los jugadores. 

Para cerrar, se refirió a los dichos del dirigente Ulises Morales, quien tildó a Romaña de “mal tipo” por su deseo de marcharse a River. “¿La crítica a Romaña? En cuanto a lo que dijo un dirigente, es una opinión y obviamente no estoy para nada de acuerdo, en absoluto”, tiró para defender a su jugador.

La situación Hernández, Cuello y Romaña

En cuanto a la situación de estos tres futbolistas, Hernández por el momento solamente recibió sondeos por parte de Boca, pero el elenco de la Ribera aún no avanzó para realizar una oferta formal y llevárselo. Es por eso que cuenta con chances de quedarse en el club por lo menos un semestre más.

Publicidad
El City Group se lleva a Alejo Véliz de Rosario Central y lo depositaría en un equipo que juega Copa Libertadores

ver también

El City Group se lleva a Alejo Véliz de Rosario Central y lo depositaría en un equipo que juega Copa Libertadores

Cuello, por su parte, tiene el interés del Xeneize, así como también otros ofrecimientos del exterior, debido a que Fluminense de Brasil estaría dispuesto a pagar 5 millones de dólares por la totalidad de su ficha. Un poco más desde atrás corren Racing e Independiente, que también lo tienen en carpeta.

Por último, Romaña es quien tiene más chances de irse. El colombiano se plantó para pedir su salida del club tras dos temporadas allí y desde River son optimistas en poder cerrar la negociación en los próximos días, ya que pagarían 3 millones de dólares por el 50% de su pase. 

En síntesis

  • Damián Ayude pidió a la dirigencia retener a Romaña, Hernández y Cuello para 2026.
  • River busca cerrar a Jhohan Romaña pagando 3 millones de dólares por el 50%.
  • Fluminense ofertaría 5 millones de dólares por la ficha total de Alexis Cuello.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Necaxa quiere a Damián Ayude para reemplazar a Gago
Fútbol Sudamericano

Necaxa quiere a Damián Ayude para reemplazar a Gago

Tras la crítica pública de Cuti Romero, hubo una renuncia que confirmó los problemas internos en Tottenham
Fútbol europeo

Tras la crítica pública de Cuti Romero, hubo una renuncia que confirmó los problemas internos en Tottenham

Luego de perder el puesto en Red Bull, se reveló que Yuki Tsunoda no es dueño de su futuro en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Luego de perder el puesto en Red Bull, se reveló que Yuki Tsunoda no es dueño de su futuro en la Fórmula 1

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo