Damián Ayude se refirió al interés de Boca y River por los futbolistas de San Lorenzo: “Lo pedí y lo manifesté”

A lo largo de este mercado de pases del fútbol argentino, San Lorenzo fue uno de los equipos que más sondeos recibió, ya que desde River y Boca se mostraron interesados en distintos jugadores del plantel, tales como los defensores Jhohan Romaña y Gastón Fernández, más el delantero Alexis Cuello.

Damián Ayude, entrenador del Ciclón, habló sobre las situaciones de sus jugadores en conferencia de prensa. Además, allí explicó su opinión al respecto y pidió que la institución haga un esfuerzo para poder mantenerlos de cara a la Copa Conmebol Sudamericana.

“Nuestros futbolistas han hecho gran mérito para que se fijen y hablen de ellos. Obviamente, esperamos que se queden con nosotros. Lo pedí y manifesté”, inició el DT al asegurar que quiere contar con sus tres figuras para el inicio de la temporada 2026, en la que tendrán triple competencia.

“Las promesas en el fútbol son difíciles. Yo pedí sostener la base que compitió el semestre pasado, me parece que lo hicieron muy bien“, agregó para explicar que más allá de su deseo, si desde el club hicieron una promesa de venta no podrá hacer mucho para retener a los jugadores.

Para cerrar, se refirió a los dichos del dirigente Ulises Morales, quien tildó a Romaña de “mal tipo” por su deseo de marcharse a River. “¿La crítica a Romaña? En cuanto a lo que dijo un dirigente, es una opinión y obviamente no estoy para nada de acuerdo, en absoluto”, tiró para defender a su jugador.

La situación Hernández, Cuello y Romaña

En cuanto a la situación de estos tres futbolistas, Hernández por el momento solamente recibió sondeos por parte de Boca, pero el elenco de la Ribera aún no avanzó para realizar una oferta formal y llevárselo. Es por eso que cuenta con chances de quedarse en el club por lo menos un semestre más.

Cuello, por su parte, tiene el interés del Xeneize, así como también otros ofrecimientos del exterior, debido a que Fluminense de Brasil estaría dispuesto a pagar 5 millones de dólares por la totalidad de su ficha. Un poco más desde atrás corren Racing e Independiente, que también lo tienen en carpeta.

Por último, Romaña es quien tiene más chances de irse. El colombiano se plantó para pedir su salida del club tras dos temporadas allí y desde River son optimistas en poder cerrar la negociación en los próximos días, ya que pagarían 3 millones de dólares por el 50% de su pase.

