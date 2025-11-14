El DT de un grande de Argentina que quiere Necaxa para reemplazar a Fernando Gago

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Necaxa, donde no consiguió buenos resultados, y los integrantes de la Comisión Directiva decidieron ponerle fin a su ciclo luego de lo que fue el empate frente a Mazatlán, que dejó a los rojiblancos sin la chance de disputar los Playoffs del Torneo Apertura de la Liga MX.

Ahora que el presidente Ernesto Tinajero, junto a los inversores Eva Longoria y Ryan Reynolds, está buscando un nuevo entrenador que pueda hacerse cargo del plantel y tenga una mejor estadía que la de Gago, apuntó los cañones hacia el fútbol argentino. Si bien el uruguayo Martín Varini es el principal candidato, surgen otras opciones.

En el caso de que Varini no se haga cargo de los Electricistas para el Clausura 2026, desde Superdeportivo sostienen que los apuntados son dos argentinos. Y uno de ellos dirige a un grande: Damián Ayude, el entrenador de San Lorenzo, que conoce la Liga MX de la época en la que fue asistente de Nicolás Larcamón en Club León.

Si bien Ayude tiene un contrato que lo une al Cuervo hasta junio del próximo año, por el momento no piensa en marcharse. Sí, pese a que la dirigencia que lidera Marcelo Morettile adeude tres meses de su salario. Pero en caso de que exista un llamado, podría llegar a analizarlo. La otra opción es Martín Perelman, quien en la actualidad trabaja como asistente del colombiano Óscar Pareja, que dirige a Orlando City de la MLS.

Damián Ayude en medio del entrenamiento. (Foto: Prensa San Lorenzo)

Las estadísticas de Damián Ayude en San Lorenzo

Desde que asumió en la dirección técnica de San Lorenzo, donde le tocó cubrir el hueco que Miguel Ángel Russo dejó vacante para irse hacia Boca, fueron 17 los partidos que dirigió Damián Ayude: obtuvo 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

En el club del Bajo Flores, también estuvo al frente de la Reserva, en la cual dirigió durante 40 encuentros y cosechó 20 triunfos, 10 pardas y la misma cantidad de caídas.

Los números de Gago en Necaxa

Fernando Gago llegó a Necaxa el 1 de julio de 2025 y firmó su contrato por una temporada. Desde su arribo, los resultados fueron muy malos: en el semestre, Los Rayos acumularon cinco victorias, seis empates y nueve caídas. El promedio de puntos ganados por el entrenador argentino es del 35%.

Cabe destacar que este fue el segundo paso de Pintita por el fútbol mexicano. Entre comienzos de 2024 y octubre del mismo año había estado en Chivas de Guadalajara, pero dejó el equipo para asumir en Boca. En el Xeneize estuvo entre octubre de 2024 y abril de 2025.

