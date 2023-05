Si Racing quiere desprenderse de Edwin Cardona, ya tiene un problema menos debido a que el futbolista colombiano dejó en claro que no está pensando en la posibilidad de continuar en el equipo que conduce Fernando Gago una vez que finalice el semestre.

Muy por el contrario, el ex-Boca aseguró que verá cuáles son las opciones que le aparecen una vez que vuelva a abrirse el período de transferencias para poder tomar así la mejor decisión para su carrera, teniendo en cuenta que está buscando recuperar la regularidad perdida para también volver a ganar terreno en la Selección de Colombia.

Por otro lado, en diálogo con ESPN Colombia y consultado por una gloria del fútbol cafetero como Faustino Asprilla, Cardona adelantó en qué equipo espera poder jugar pronto: “La idea de volver a Atlético Nacional siempre está. El sueño siempre está”, comenzó diciendo.

“Dios quiera que se pueda dar la oportunidad, me encantaría. De pronto no he tenido conversaciones con nadie. El equipo está en un gran momento. Me alegra después de tanto tiempo tener amigos todavía. Para mí es algo muy lindo”, agregó.

Y concluyó: “Voy a esperar a terminar el semestre acá y ver qué opciones pueda tener para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores opciones en mi vida porque siempre he querido volver al club que me vio nacer y me dio la oportunidad de ser quien soy. Siempre le estaré agradecido”.