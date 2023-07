Tras su última polémica aparición en las redes, donde se peleó con un streamer dominicano, Sergio Agüero volvió a levantar el polvo en las redes sociales ya que analizó el presente del fútbol argentino y fue sumamente crítico con los dirigentes en la actualidad.

Durante una charla con uno de los referentes actuales de las redes; Davo Xeneize, el Kun Agüero confesó que no le gusta como los clubes argentinos se manejan con sus máximas promesas ya que cree que deberían darles un desarrollo superior antes de negociarlos.

Utilizando su propia experiencia como ejemplo, el Kun recordó su salida del Rojo: “A mí en Independiente me hicieron una cajita, me pusieron un moño y arafue; me vendieron con 17 o 18 añitos“, soltó dando a entender que no la pasó bien en sus primeros años en Europa.

De esta manera, el ex delantero de la Selección justificó que hay una decadencia en el fútbol argentino ya que “lamentablemente cada vez se retiene menos a los jugadores jóvenes”. Promesas que considera que deberían seguir creciendo en el país.

Vale recordar que, con apenas 18 años, Sergio Agüero dejó la Argentina para irse al Atlético Madrid por una suma cercana a los 20 millones de euros. Durante su primera temporada, el Kun disputó 42 partidos y marcó 7 goles junto a 6 asistencias.