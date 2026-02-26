Es tendencia:
En medio de la crisis futbolística, Newell’s anunció a su nuevo entrenador a 3 días del clásico con Rosario Central

Tras la salida de la dupla Orsi – Gómez, la Lepra ya tiene a su nuevo entrenador.

Por Marco D'arcangelo

Frank Darío Kudelka, entrenador argentino.
Frank Darío Kudelka, entrenador argentino.

Luego de un mal inicio de temporada, en la que solamente sumaron dos puntos de 21 posibles, Newell’s anunció la llegada de Frank Darío Kudelk como entrenador para reemplazar a la dupla Orsi – Gómez, que fue destituida tras la derrota ante Banfield.

Este será el segundo ciclo de Kudelka como DT de la Lepra. Anteriormente asumió en 2019 y con una pandemia en el medio, estuvo en el club hasta marzo de 2021. Allí también llegó con el objetivo de sacar al equipo de la parte baja del campeonato.

Ahora, el DT iniciará con los entrenamientos desde este jueves y tendrá solamente tres prácticas antes de su debut, que será el próximo domingo a partir de las 17.00 horas en el Marcelo Bielsa, ni más ni menos que en el clásico ante Rosario Central.

Tweet placeholder

Para este encuentro, el DT esperará hasta último momento a Gabriel Arias. El arquero y capitán de Newell’s sufrió una molestia física en la derrota ante Estudiantes, por la que fue reemplazado en el segundo tiempo por Williams Barlasina.

El comunicado oficial de Newell’s

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Frank Darío Kudelka se convirtió en el nuevo director técnico del primer equipo, tras firmar su contrato que lo vinculará a la institución hasta diciembre del corriente año.

Será su segundo ciclo al frente del plantel rojinegro, luego de su paso por el club entre 2019 y 2021. En esta nueva etapa, el entrenador estará acompañado por los ayudantes de campo Federico Hernández y Tomás González, el preparador físico Mariano Lisanti, y el entrenador de arqueros Leonardo Cortizo. Ya se encuentran a disposición y conducirán la práctica de este jueves por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, iniciando la preparación para el partido del domingo frente a Central.

De esta manera, la institución inicia un nuevo proceso deportivo con el regreso de un entrenador que conoce al club y al fútbol argentino, apostando a fortalecer el trabajo del plantel y afrontar los desafíos que vienen.

Los números de Kudelka en su primer paso por Newell’s

En su primer paso por la Lepra, el entrenador dirigió un total de 41 partidos, en los que tuvo un saldo de 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Ante Rosario Central solamente dirigió una vez, con igualdad 1 a 1.

Datos claves

  • Frank Darío Kudelka regresa a Newell’s como entrenador tras cinco años.
  • El debut de Kudelka será el próximo domingo a las 17:00 en el clásico rosarino.
  • El arquero Gabriel Arias es duda para el encuentro por una molestia física reciente.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

