Jorge Almirón comparó a Rosario Central – Newell’s con el Superclásico entre Boca y River: “Estoy seguro”

El próximo domingo 1° de marzo se paraliza una de las ciudades más relevantes del país debido a que se enfrentan Newell’s y Rosario Central. El encuentro estelar correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 significa un antes y un después en el año para ambos equipos. Ante ese panorama, Jorge Almirón dejó una sorprendente frase que involucra a Boca y a River.

Es una realidad que se trata de uno de los partidos que más interés genera dentro del fútbol argentino, donde es prácticamente una obviedad que corre por detrás del Superclásico que mide a los dos equipos más grandes del país. Sobre esa cuestión, el entrenador del Canalla rompió el silencio en la conferencia de prensa previa a disputar el compromiso entre los elencos rosarinos.

Lo cierto es que Almirón fue más que contundente. “Estoy seguro de que, después de Boca – River, es el clásico más fuerte“, sentenció el director técnico durante la rueda de prensa protocolar al comparar la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s con el icónico duelo que protagonizan Boca y River. “Estamos preparados para el partido que se viene“, aseguró inmediatamente.

Los jugadores de Boca y River en el último Superclásico. (Getty Images)

De cara al encuentro de este fin de semana que paraliza a toda la ciudad y a gran parte de la República Argentina, el experimentado entrenador fue claro. “El domingo es un partido súper especial“, manifestó sin titubear delante de las cámaras y el micrófono. “Creo que es uno de los clásicos más importantes del país“, insistió pocos segundos más tarde para descartar cualquier duda.

Frank Kudelka también habló del clásico rosarino

En la vereda opuesta también se refirieron a un tema similar y fue Frank Kudelka, que acaba de ser presentado como nuevo DT de Newell’s. “No podía darme el lujo de perderme el clásico“, expresó en primera instancia. “Por ahí podía ser más fácil extender la negociación, tomar el equipo el lunes, pero no es el mensaje que quiero dar. Yo quería estar“, completó después.

Ángel Di María y Ángelo Martino, en el último Rosario Central – Newell’s. (Getty Images)

A su vez, sobre el partido en sí, el entrenador afirmó: “Hay que afrontarlo con agallas. El domingo tenemos que ganar“. No conforme con eso, también le preguntaron sobre Ángel Di María y la difícil misión de enfrentarlo, donde Kudelka sostuvo: “Nadie niega su calidad. Nosotros tenemos que saber que tenemos mucha capacidad para que ellos se ocupen de nosotros”.

