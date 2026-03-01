El gol de Ángel Di María en Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

Como no podía ser de otra manera, Ángel Di María convirtió un gol en el clásico rosarino. En una tarde en la que se lo notó diezmado físicamente, el crack volvió a frotar la lámpara y apareció en el momento más importante. Cuando estaba mejor el rival, el campeón del mundo marcó el 1-0 para poner en ventaja a Rosario Central frente a Newell’s y festejar junto a sus compañeros.

En el primer tiempo la Lepra fue superior y estuvo mucho más cerca de demostrarlo en el resultado y en el inicio del complemento la tendencia era exactamente la misma. Sin embargo, el experimentado de 38 años se encargó de cambiar la historia y volver a convertirle a su eterno rival, tal como sucedió el año pasado en su regreso al fútbol argentino tras su estadía en Europa.

Lo cierto es que, tras un centro pasado que Alejo Véliz bajó hacia el medio del área, Di María sacó una fuerte volea para marcar el gol que puso en ventaja a Rosario Central frente a Newell’s. Al Fideo le quedó picando casi en el área chica y, con mucha violencia, remató para enviar la pelota al fondo de la red en un disparo inatajable para Williams Barlasina que poco pudo hacer.

Lo que sorprendió a todos durante la primera parte del clásico rosarino es que Di María jugó lesionado. Fueron prácticamente constantes las imágenes en las que se lo veía elongar y quejarse de una molestia muscular, que evidenciaban que no estaba en óptimas condiciones físicas. Pero claro, no era opción perderse un partido de este calibre y todavía tenía un as bajo la manga para mostrar…

Sin ir más lejos, apenas unos minutos después de convertir el gol, Fideo fue reemplazado. Si quedaba alguna duda de su estado físico, el cambio lo terminó de confirmar. Realmente no estaba apto pero el crack decidió jugar igual debido a la importancia del encuentro y es por eso que, ni bien marcó, Jorge Almirón lo sacó de la cancha por estar diezmado físicamente y no poder brillar del todo.

