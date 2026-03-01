Newell’s, en zona de descenso: así están los promedios y la tabla anual tras el clásico de Rosario

El golpe sufrido en el clásico ante Rosario Central dejó secuelas mucho más graves que una simple derrota para Newell’s, que profundizó una crisis deportiva que no da tregua. Y es que, aunque el calendario recién marca el mes de marzo, en el Parque Independencia los números ya no cierran: si el campeonato terminara hoy, la Lepra estaría perdiendo la categoría.

Pese a estar complicado en las dos vías de descenso, los promedios y la tabla anual, este último es el principal dolor de cabeza para el conjunto rojinegro, ya que se vio perjudicado por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto ante Huracán y quedó hundido en la última posición, con apenas dos puntos. Un escalón por encima asoma Aldosivi, con tres unidades, pero con el agravante de que el equipo marplatense tiene dos partidos menos. Así, por este medio, los rosarinos están bajando a la Primera Nacional.

Si bien el incendio principal está en la sumatoria general del año, la temida tabla de los promedios tampoco le permite relajarse a Newell’s. En esa clasificación, el equipo marcha en el 26° lugar con 84 puntos acumulados. Como un colchón cada vez más fino, solo tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, quien hoy estaría descendiendo mediante este sistema.

La delicada situación que arrastra la Lepra puede explicarse tan solo viendo sus resultados: apenas ganó uno de sus últimos 17 compromisos oficiales. Pero el desafío que asumió Frank Darío Kudelka al reemplazar a la dupla Orsi-Gómez no es solo futbolístico, sino también histórico. Su misión es enderezar el rumbo para proteger un legado gigantesco: actualmente, Newell’s es el tercer club con mayor permanencia ininterrumpida en la Primera División. Con 63 años consecutivos en la élite, integra un podio en el que solo es superado por Boca (114 años) y Vélez Sarsfield (83). Los libros se ponen cada vez más en juego.

Así está la tabla anual

1 Ind. Rivadavia 16 7 11:7 4 5 1 1 2 Belgrano 15 7 9:4 5 4 3 0 3 Estudiantes 15 7 7:2 5 4 3 0 4 Vélez 15 7 8:4 4 4 3 0 5 Tigre 14 7 12:5 7 4 2 1 6 Central 14 8 10:6 4 4 2 2 7 Independiente 13 8 11:7 4 3 4 1 8 San Lorenzo 12 8 7:5 2 3 3 2 9 Platense 12 7 5:3 2 3 3 1 10 Unión 11 7 9:4 5 3 2 2 11 Defensa 11 7 6:4 2 2 5 0 12 Talleres 11 8 8:9 -1 3 2 3 13 River 10 7 7:7 0 3 1 3 14 Gimnasia 10 7 7:8 -1 3 1 3 15 Boca Jrs. 9 7 6:5 1 2 3 2 16 Huracán 9 7 5:6 -1 2 3 2 17 Argentinos 8 5 3:2 1 2 2 1 18 Lanús 8 5 8:8 0 2 2 1 19 Instituto 8 7 8:8 0 2 2 3 20 Racing 8 7 8:9 -1 2 2 3 21 Barracas 8 7 5:6 -1 2 2 3 22 Central Córdoba 8 8 3:6 -3 2 2 4 23 Gimnasia (M) 8 8 5:10 -5 2 2 4 24 Banfield 7 7 7:9 -2 2 1 4 25 Sarmiento 6 7 5:9 -4 2 0 5 26 Atl. Tucumán 5 7 9:10 -1 1 2 4 27 Riestra 4 7 2:5 -3 0 4 3 28 Estudiantes RC 4 7 3:11 -8 1 1 5 29 Aldosivi 3 6 2:6 -4 0 3 3 30 Newell’s 2 8 5:16 -11 0 2 6

Cómo están los promedios

Promedios – Relegation VIVO

# Equipos Prom Pts PJ 24 25 26 1 Boca Jrs. 1.725 138 80 67 62 9 2 River 1.662 133 80 70 53 10 3 Vélez 1.638 131 80 76 40 15 4 Racing 1.638 131 80 70 53 8 5 Central 1.568 127 81 47 66 14 6 Argentinos 1.551 121 78 56 57 8 7 Independiente 1.519 123 81 63 47 13 8 Estudiantes 1.500 120 80 63 42 15 9 Lanús 1.500 117 78 59 50 8 10 Huracán 1.475 118 80 62 47 9 11 Talleres 1.444 117 81 72 34 11 12 Unión 1.375 110 80 60 39 11 13 Defensa 1.338 107 80 58 38 11 14 San Lorenzo 1.333 108 81 45 51 12 15 Barracas 1.325 106 80 49 49 8 16 Ind. Rivadavia 1.312 105 80 46 43 16 17 Platense 1.300 104 80 57 35 12 18 Riestra 1.300 104 80 48 52 4 19 Tigre 1.275 102 80 39 49 14 20 Belgrano 1.262 101 80 49 37 15 21 Gimnasia 1.200 96 80 48 38 10 22 Instituto 1.188 95 80 53 34 8 23 Central Córdoba 1.136 92 81 42 42 8 24 Atl. Tucumán 1.112 89 80 50 34 5 25 Banfield 1.038 83 80 41 35 7 26 Newell’s 1.037 84 81 49 33 2 27 Gimnasia (M) 1.000 8 8 0 0 8 28 Sarmiento 0.950 76 80 35 35 6 29 Aldosivi 0.947 36 38 0 33 3 30 Estudiantes RC 0.571 4 7 0 0 4

