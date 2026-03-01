Es tendencia:
Newell’s, en zona de descenso: así están los promedios y la tabla anual tras el clásico de Rosario

Actualmente la Lepra estaría perdiendo la categoría, poniendo en jaque una histórica permanencia de 63 años ininterrumpidos en la elite.

Por Bruno Carbajo

Newell's quedó en zona de descenso tras perder con Rosario Central.

El golpe sufrido en el clásico ante Rosario Central dejó secuelas mucho más graves que una simple derrota para Newell’s, que profundizó una crisis deportiva que no da tregua. Y es que, aunque el calendario recién marca el mes de marzo, en el Parque Independencia los números ya no cierran: si el campeonato terminara hoy, la Lepra estaría perdiendo la categoría.

Pese a estar complicado en las dos vías de descenso, los promedios y la tabla anual, este último es el principal dolor de cabeza para el conjunto rojinegro, ya que se vio perjudicado por la victoria de Estudiantes de Río Cuarto ante Huracán y quedó hundido en la última posición, con apenas dos puntos. Un escalón por encima asoma Aldosivi, con tres unidades, pero con el agravante de que el equipo marplatense tiene dos partidos menos. Así, por este medio, los rosarinos están bajando a la Primera Nacional.

Si bien el incendio principal está en la sumatoria general del año, la temida tabla de los promedios tampoco le permite relajarse a Newell’s. En esa clasificación, el equipo marcha en el 26° lugar con 84 puntos acumulados. Como un colchón cada vez más fino, solo tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, quien hoy estaría descendiendo mediante este sistema.

La delicada situación que arrastra la Lepra puede explicarse tan solo viendo sus resultados: apenas ganó uno de sus últimos 17 compromisos oficiales. Pero el desafío que asumió Frank Darío Kudelka al reemplazar a la dupla Orsi-Gómez no es solo futbolístico, sino también histórico. Su misión es enderezar el rumbo para proteger un legado gigantesco: actualmente, Newell’s es el tercer club con mayor permanencia ininterrumpida en la Primera División. Con 63 años consecutivos en la élite, integra un podio en el que solo es superado por Boca (114 años) y Vélez Sarsfield (83). Los libros se ponen cada vez más en juego.

Así está la tabla anual

1Ind. Rivadavia16711:74511
2Belgrano1579:45430
3Estudiantes1577:25430
4Vélez1578:44430
5Tigre14712:57421
6Central14810:64422
7Independiente13811:74341
8San Lorenzo1287:52332
9Platense1275:32331
10Unión1179:45322
11Defensa1176:42250
12Talleres1188:9-1323
13River1077:70313
14Gimnasia1077:8-1313
15Boca Jrs.976:51232
16Huracán975:6-1232
17Argentinos853:21221
18Lanús858:80221
19Instituto878:80223
20Racing878:9-1223
21Barracas875:6-1223
22Central Córdoba883:6-3224
23Gimnasia (M)885:10-5224
24Banfield777:9-2214
25Sarmiento675:9-4205
26Atl. Tucumán579:10-1124
27Riestra472:5-3043
28Estudiantes RC473:11-8115
29Aldosivi362:6-4033
30Newell’s285:16-11026

Cómo están los promedios

Promedios – RelegationliveVIVO

#EquiposPromPtsPJ242526
1Boca Jrs.1.7251388067629
2River1.66213380705310
3Vélez1.63813180764015
4Racing1.6381318070538
5Central1.56812781476614
6Argentinos1.5511217856578
7Independiente1.51912381634713
8Estudiantes1.50012080634215
9Lanús1.5001177859508
10Huracán1.4751188062479
11Talleres1.44411781723411
12Unión1.37511080603911
13Defensa1.33810780583811
14San Lorenzo1.33310881455112
15Barracas1.3251068049498
16Ind. Rivadavia1.31210580464316
17Platense1.30010480573512
18Riestra1.3001048048524
19Tigre1.27510280394914
20Belgrano1.26210180493715
21Gimnasia1.2009680483810
22Instituto1.188958053348
23Central Córdoba1.136928142428
24Atl. Tucumán1.112898050345
25Banfield1.038838041357
26Newell’s1.037848149332
27Gimnasia (M)1.00088008
28Sarmiento0.950768035356
29Aldosivi0.94736380333
30Estudiantes RC0.57147004
