En medio de la polémica, la decisión de la AFA con los audios del VAR de Rosario Central vs. River

El gol anulado a Sebastián Driussi aún trae controversia y en el Millonario esperaban esclarecer la jugada.

Por Agustín Vetere

River visitó a Rosario Central.
River visitó a Rosario Central.

Por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026, Rosario Central y River Plate se repartieron los puntos este domingo al igualar sin goles en el Estadio Gigante de Arroyito. A pesar del empate, se trató de un partido entretenido en el que tampoco faltaron las polémicas.

Es que, sobre el final de la primera parte, Sebastián Driussi gritó lo que hubiera sido el primer y único tanto del encuentro. Sin embargo, desde el VAR decidieron que el gol fuera anulado, por lo que a River le ahogaron el festejo.

Desde Ezeiza, Andrés Merlos le comunicó a Facundo Tello que debía anular la acción por un supuesto offside del delantero en el último tramo de una jugada repleta de rebotes. No solo no está clara la posición de Driussi, sino que también se reclama un posible penal previo.

En la pelota parada, antes del desenlace, pero en la misma continuidad en el área, a Paulo Díaz lo toman de su camiseta al punto de casi quitársela en la acción de juego. Es por eso que en River esperaban por el análisis del VAR que AFA suele publicar en su página oficial de YouTube.

La decisión de AFA con el audio del VAR de Rosario Central vs. River

A 48 horas del encuentro en el Gigante de Arroyito, el organismo presidido por Chiqui Tapia aún no publicó la mencionada acción por la que reclama todo River. Incluso, se compartieron jugadas de encuentros que se jugaron posteriormente, como Defensa y Justicia ante Estudiantes.

En el análisis del VAR que publica la AFA se hacen públicos los comentarios de los técnicos y árbitros para conocer cómo llegan a las decisiones que toman. Aún no hay respuestas sobre lo que se cobró y analizó en la jugada del gol anulado a Driussi.

  • Rosario Central y River Plate empataron sin goles en el Gigante de Arroyito.
  • El árbitro Facundo Tello anuló un gol a Sebastián Driussi tras la intervención del VAR.
  • AFA omitió publicar, hasta ahora, los audios del VAR sobre el polémico offside de Driussi.
Agustín Vetere

toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

