La polémica por el gol anulado a Sebastián Driussi en Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura 2026

Luego de una jugada muy disputada dentro del área Canalla, el delantero marcó el 1-0. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.

Por Gabriel Casazza

Driussi había adelantado a River.

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina sigue su marcha. En medio de ese panorama, el Gigante de Arroyito fue el escenario designado para uno de los duelos más esperados del fin de semana: Rosario Central vs. River Plate.

Cabe destacar que el Canalla, encabezado por la figura descollante de Ángel Di María, llegó a este trascendental compromiso luego de un traspié en su debut contra Belgrano de Córdoba pero después de una recuperación frente a Racing Club en Avellaneda.

Por su parte, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo lo hicieron con puntaje perfecto como consecuencia de sus victorias ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, mostrando momentos auspiciosos lugo de un 2025 sencillamente para el olvido.

Bajo esa órbita, cuando transcurrían jugados 37 minutos del período inicial y luego de un trámite muy disputado y también atractivo, los del Muñeco encontraron la apertura del marcador. Lo hicieron por intermedio de Sebastián Driussi, que no venía teniendo un buen partido.

Luego de una pelota detenida y una serie de disputas dentro del área de Rosario Central, el delantero surgido de las propias divisiones inferiores del Millonario terminó aplicando un recursos realmente interesante para poner el 1-0. Sin embargo, la celebración fue anulada por posicióna delantada.

Gabriel Casazza

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

