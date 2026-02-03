Los hinchas de River piden masivamente el fichaje de Cristiano Ronaldo: “Más gallina que Messi”

No hay sueño por el que no valga hacer el intento. Al menos así lo sienten los hinchas de River al copar las redes sociales con una insólita situación: intentan que Cristiano Ronaldo se convierta en refuerzo. Sí, literal. ¿Cómo? Pues convirtieron el hashtag #CR7ARIVER en la segunda tendencia más fuerte de Argentina, dándole forma a una campaña digital para seducir al astro portugués, justo en un momento donde su estadía en Medio Oriente camina por la cornisa.

El motor de esta ilusión se encendió tras las noticias que llegan desde Arabia Saudita: El Bicho habría expresado un fuerte descontento con la gestión del Fondo de Inversión Pública, alegando una distribución injusta de recursos que beneficia al Al-Hilal —con el fichaje de Karim Benzema— en detrimento de su equipo, Al-Nassr. Este cortocircuito, sumado a su negativa a disputar un reciente encuentro, alimentó los rumores de una salida hacia la MLS o Europa. Y ante ese escenario, el hincha de River no dudó en involucrarse.

La utopía, sin embargo, intenta encontrar sustento en el antecedente real que ya supo vincular a CR7 con el Millonario. Se trata de cuando Marcelo Gallardo tendió puentes para, mediante ciertos contactos, ofrecerle a Cristiano jugar el Mundial de Clubes el año pasado. Si bien en aquel momento el portugués optó por renovar hasta 2027 en Arabia, llegó admitir: “Nunca puedo decir que de esa agua no beberé“. Hoy con el proyecto oriental resquebrajándose, la puerta que el Muñeco dejó entreabierta vuelve a ilusionar a todo el pueblo riverplatense.

En ese sentido, el operativo seducción en redes se despliega a mansalva. Desde imágenes editadas que muestran a Ronaldo levantando la Copa Libertadores, hasta la promesa de un marco inigualable para sus hitos personales. “Imaginate que el estadio más grande del mundo grite tu gol 1000“, “100 mil personas alentándote” y “Necesita llegar óptimo al Mundial‘” son algunos de los mensajes de los hinchas, quienes eligen creer que el sueño puede ser más que una locura.

