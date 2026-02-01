Ganó 4 títulos con Boca, es referente en su equipo y se recibió de entrenador a los 36 años

Mientras transita los últimos años de su carrera profesional, el defensor central de Belgrano y con pasado en Boca, Lisandro López, decidió iniciar el curso de entrenador para seguir ligado al fútbol una vez que decida colgar los botines y abandonar la práctica profesional.

Tras tres años de carrera, el futbolista de 36 años finalmente se recibió de Director Técnico y de esta manera quedó habilitado para iniciar su recorrido fuera de las canchas en el futuro cercano, ya que tiene contrato con el Pirata cordobés por dos temporadas más, hasta diciembre de 2027.

En su cuenta de Instagram, el surgido de las divisiones inferiores de Chacarita subió una historia con una foto suya en la que se lo ve con el diploma por haber finalizado sus estudios. En este posteo mostró su felicidad con el emoji de dos manos para arriba.

Lisandro López con su diploma de entrenador. (Foto: atfaclubalvear).

López, que actualmente es titular y uno de los referentes en la zaga central de Belgrano, habló días atrás sobre sus planes como futbolista. Allí reveló que su intención es la de retirarse en el club cordobés, al que llegó a mediados de 2025 proveniente de Olimpia de Paraguay.

Si bien su contrato finalizaba el 31 de diciembre de este año, el Pirata anunció en sus redes sociales que el zaguero central de 36 años acordó su renovación por una temporada más. De esta manera, seguirá ligado al club hasta fines de 2027, cuando cumpla los 38 años.

Los números de Lisandro López en Belgrano

Desde su llegada al Pirata a mediados de 2025, el defensor central de 36 años lleva disputados un total de 17 partidos, en los que marcó un gol y no aportó asistencias. Además, recibió 3 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1514 minutos en cancha.

En síntesis