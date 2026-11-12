Guido Carrillo pone el 1-0 para Estudiantes contra Independiente Rivadavia en la Supercopa Argentina

Guido Carrillo apareció solo en un tiro de esquina para abrir el marcador en la Supercopa Argentina. Un final apasionante llevó el partido al tiempo extra.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se miden por la Supercopa Argentina 2025 en el Estadio Gigante de Alberdi, la casa de Belgrano de Córdoba. El Pincha llega a este cruce como el vencedor del Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra alcanzó esta instancia con su consagración en la Copa Argentina 2025.

Corría el minuto 55 de la Supercopa Argentina 2025, la duodécima edición del certamen, cuando desde un córner apareció Guido Carrillo, solo y desde el fondo, para conectar de cabeza y poner el 1-0 para Estudiantes de La Plata contra Independiente Rivadavia.

Justo cuando el encuentro parecía plancharse tras un primer tiempo movido, apareció el hombre de los goles importantes en el Pincha. ¿Quién más podía ser sino Carrillo?

¡¡CAPITÁN DE LAS ALTURAS!! ¡¡GOLAZO DE CABEZA DE GUIDO CARRILLO, PARA PONER EL 1-0 DE ESTUDIANTES, EN LA SUPERCOPA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EU1XsHyrTj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Segundo tiempo lleno de emociones

Minutos más tarde, Carrillo volvió a aparecer. Tras una gran habilitación de Alexis Castro con un toque de taco, Carrillo se metió en el área, pero antes que pueda rematar, un insólito blooper de Iván Villalba desencadenó en el 2-0 de Estudiantes en la Supercopa Argentina.

Entrando en el tiempo adicional, la Lepra respondió gracias a una buena jugada individual de Matías Fernández que puso el centro perfecto para que José Florentín descuente con un cabezazo al ángulo.

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Por si faltara más, Villalba, autor del gol en contra de Independiente Rivadavia, igualó el partido en la última jugada con una palomita heroica. Fernández, sin embargo, fue quien se llevó todos los aplausos por su intervención en los dos goles agónicos.

Estudiantes campeón de la Supercopa Argentina

En el tiempo suplementario, Lucas Alario marcó el gol del triunfo para poner el 3-2 y que Estudiantes levante su título número 20. El Pincharrata se ubica en soledad en el séptimo lugar en la tabla histórica de campeonatos del fútbol argentino.

Formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

El XI titular de Estudiantes para enfrentar a Independiente Rivadavia: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

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Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan en Córdoba.

Así forma Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti: Emmanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Elordi; Leonard Costa, José Florentín; Matías Fernández, Luis Sequeira, Leonel Bucca; Alex Arce.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

Desde su primera edición en 2012, la Supercopa Argentina se disputó un total de 11 veces. El duelo entre el Pincha y la Lepra mendocina corresponde a la duodécima edición del certamen.

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River Plate es el máximo ganador, con tres títulos, seguido por Boca Juniors, con dos. Tanto Estudiantes como Independiente Rivadavia van en busca de su primera conquista, aunque el Pincharrata ya disputó una final de la Supercopa en 2023, cuando cayó por 2-1 frente al Millonario.