En la conferencia de prensa del día previo a la final, Guido Carrillo le contestó al defensor argentino del equipo rival.

Este sábado por la tarde, Palmeiras y Estudiantes de La Plata se miden por la final de la Copa Libertadores 2026 para definir al nuevo campeón de América en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En medio de ese contexto, Guido Carrillo le respondió a Alexander Barboza tras sus polémicos e inesperados dichos en la previa del partido estelar.

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Guido Carrillo, capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Cabe recordar que en las últimas horas el defensor argentino manifestó: “Estoy muy feliz por estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera, en 2024, la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa que es Uruguay“. Esta declaración generó mucha polémica antes del encuentro y en el Pincha la utilizan de combustible.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa protocolar que diagramó la CONMEBOL en el día previo a la final, el capitán habló en nombre del plantel. “Con respecto a las declaraciones del rival… cada uno dice lo que siente y es libre de dar su opinión“, expresó Guido en primera instancia. “Felicitaciones“, sentenció Carrillo inmediatamente después.

"CADA UNO DICE LO QUE SIENTE" 👀



La respuesta de GUIDO CARRILLO al referirse a las declaraciones de ALEXANDER BARBOZA, quien aseguró que Palmeiras ganará la CONMEBOL #Libertadores.



🗣️"Respecto a eso, felicitaciones", declaró el capitán de Estudiantes en la conferencia de prensa… pic.twitter.com/k1s6KUkTqv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2026

Pocos segundos más tarde, el goleador reveló el secreto clave que tiene Estudiantes de cara a esta definición. “Una de nuestras fortalezas es quererla tanto“, aseguró en referencia a la Copa Libertadores. Además, confesó: “No solamente hacer un gol. Se lo que significa para mis amigos, para mi familia, lo cambiaría todo porque sé de lo que queremos“.

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Por otro lado, hizo hincapié en los hinchas. “Lo más lindo de todo y gratificante es cómo se moviliza la gente. La verdad es que es lo que más nos fortalece“, soltó el delantero sobre la ‘invasión’ a Montevideo. Y también agregó: “Que lo disfruten, va a ser una fiesta. La gente se lo merece. En un momento difícil, poder acompañar y de la manera que lo hacen, ojalá puedan disfrutar“.

Guido Carrillo, capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

El Cacique Medina también habló en la previa de la final

Alexander Medina también asistió a la conferencia de prensa protocolar y habló en la previa de la final. “Por nuestra historia, la Copa Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial“, sentenció el Cacique. Y además, añadió: “Me lo hicieron saber cuando llegué acá. Era una de las prioridades del club por la cantidad de años sin estar en una definición“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, mística y presente“, reconoció el director técnico sin titubear. No conforme con esa declaración, también tiró: “Los dos hicimos méritos suficientes para jugar esta final, con algunas connotaciones“.