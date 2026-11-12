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Supercopa Argentina

El insólito blooper de Independiente Rivadavia para el 2-0 de Estudiantes en la Supercopa Argentina

En cuestión de minutos la Lepra mendocina vio al Pincha duplicar su ventaja gracias a un insólito gol en contra.

Estudiantes se abraza y festeja un gol contra Independiente Rivadavia.
© GettyEstudiantes se abraza y festeja un gol contra Independiente Rivadavia.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2025. El Pincha llega al partido único por el título tras consagrarse en el Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina accedió a esta instancia gracias a su conquista de la Copa Argentina 2025.

Apenas unos minutos después de que Guido Carrillo pusiera el 1-0 con un gran remate de cabeza, el delantero del Pincha lideró otro ataque, pero ni siquiera tuvo que definir.

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Al experimentado delantero con recorrido en Europa tan solo le bastó con enganchar hacia atrás para que Iván Villalba, de Independiente Rivadavia, hiciera el resto y mandara la pelota al fondo de la red para el 2-0 del equipo platense.

El empate agónico de Independiente Rivadavia

Tras recibir los golpes consecutivos de Estudiantes y quedar aturdido durante unos minutos, el equipo dirigido por Alfredo Berti respondió de forma heroica. Gracias a dos apariciones mágicas de Matías Fernández, Independiente Rivadavia llegó al empate por la vía aérea.

Florentín, primero, para descontar a los 89 minutos, y Villalba, quien había marcado el gol en contra, a los 90+5′, para igualar el partido y mandarlo al tiempo extra. En el suplementario, Alario puso el 3-2 final y le dió a Estudiantes su título número 20 en la historia del equipo platense.

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Todos los campeones de la Supercopa Argentina

Desde su primera edición en 2012, la Supercopa Argentina se disputó un total de 11 veces. El duelo entre el Pincha y la Lepra mendocina corresponde a la duodécima edición del certamen.

River Plate es el máximo ganador, con tres títulos, seguido por Boca Juniors, con dos. Tanto Estudiantes como Independiente Rivadavia fueron en busca de su primera conquista, aunque el Pincharrata ya había disputado una final de la Supercopa en 2023, cuando cayó por 2-1 frente al Millonario. Finalmente, Estudiantes conquistó la Supercopa Argentina.

EdiciónCampeónSubcampeónResultado
2012ArsenalBoca Juniors0-0 (4-3)
2013VélezArsenal1-0
2014HuracánRiver Plate1-0
2015San LorenzoBoca Juniors4-0
2016LanúsRiver Plate3-0
2017River PlateBoca Juniors2-0
2018Boca JuniorsRosario Central0-0 (6-5)
2019River PlateRacing5-0
2022Boca JuniorsPatronato3-0
2023River PlateEstudiantes (LP)2-1
2024VélezCentral Córdoba (SdE)2-0
2025Estudiantes (LP)Independiente Rivadavia3-2

Tabla histórica de títulos

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP.
LOC.		COP.
INT.
1Boca Juniors75146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing4121201823158
5San Lorenzo de Almagro2251715725
6Alumni (incluye E.H.S.)22220101284
7Estudiantes de La Plata2002011945
8Vélez Sársfield1901911835
9Rosario Central14595981
10Huracán13765880
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús9092734
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Lomas Athletic5505000
17San Isidro5500541
18Porteño4402220
19Quilmes3212110
20Rosario Athletic3300330
21Ferro Carril Oeste2022000
22Defensa y Justicia2020202
23Talleres (Córdoba)2020211
24Banfield2111110
25Gimnasia y Esgrima La Plata2111110
26Estudiantil Porteño2202000
27Sportivo Barracas2201110
28Central Córdoba (Rosario)1010211
29Atlanta1010110
30Chacarita Juniors1011000
31San Martín (Tucumán)1010110
32Liga Mendocina1010110
33Tigre1010110
34Colón1010110
35Patronato1010110
36Atlético Tucumán1010110
37Central Córdoba de Santiago1010110
38Platense1011000
39Independiente Rivadavia1010110
40Estudiantes (Buenos Aires)1100110
41Lomas Academy1101000
42Nueva Chicago1100110
43Old Caledonians1101000
44Saint Andrew’s1101000
45Sportivo Balcarce1100110
46Sportivo Dock Sud1101000
47Tiro Federal (Rosario)1100110
48Belgrano (Córdoba)1011000
Federico O'donnell
Federico O'donnell
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