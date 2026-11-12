El insólito blooper de Independiente Rivadavia para el 2-0 de Estudiantes en la Supercopa Argentina

En cuestión de minutos la Lepra mendocina vio al Pincha duplicar su ventaja gracias a un insólito gol en contra.

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentan para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2025. El Pincha llega al partido único por el título tras consagrarse en el Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina accedió a esta instancia gracias a su conquista de la Copa Argentina 2025.

Apenas unos minutos después de que Guido Carrillo pusiera el 1-0 con un gran remate de cabeza, el delantero del Pincha lideró otro ataque, pero ni siquiera tuvo que definir.

Al experimentado delantero con recorrido en Europa tan solo le bastó con enganchar hacia atrás para que Iván Villalba, de Independiente Rivadavia, hiciera el resto y mandara la pelota al fondo de la red para el 2-0 del equipo platense.

¡¡HERMOSO TACAZO DE PUCHITO CASTRO, ENGANCHE DE CARRILLO Y GOL EN CONTRA DE IND. RIVADAVIA, PARA EL 2-0 DE ESTUDIANTES POR LA SUPERCOPA ARGENTINA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/G0xZ041j41 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

El empate agónico de Independiente Rivadavia

Tras recibir los golpes consecutivos de Estudiantes y quedar aturdido durante unos minutos, el equipo dirigido por Alfredo Berti respondió de forma heroica. Gracias a dos apariciones mágicas de Matías Fernández, Independiente Rivadavia llegó al empate por la vía aérea.

Florentín, primero, para descontar a los 89 minutos, y Villalba, quien había marcado el gol en contra, a los 90+5′, para igualar el partido y mandarlo al tiempo extra. En el suplementario, Alario puso el 3-2 final y le dió a Estudiantes su título número 20 en la historia del equipo platense.

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Todos los campeones de la Supercopa Argentina

Desde su primera edición en 2012, la Supercopa Argentina se disputó un total de 11 veces. El duelo entre el Pincha y la Lepra mendocina corresponde a la duodécima edición del certamen.

River Plate es el máximo ganador, con tres títulos, seguido por Boca Juniors, con dos. Tanto Estudiantes como Independiente Rivadavia fueron en busca de su primera conquista, aunque el Pincharrata ya había disputado una final de la Supercopa en 2023, cuando cayó por 2-1 frente al Millonario. Finalmente, Estudiantes conquistó la Supercopa Argentina.

Edición Campeón Subcampeón Resultado 2012 Arsenal Boca Juniors 0-0 (4-3) 2013 Vélez Arsenal 1-0 2014 Huracán River Plate 1-0 2015 San Lorenzo Boca Juniors 4-0 2016 Lanús River Plate 3-0 2017 River Plate Boca Juniors 2-0 2018 Boca Juniors Rosario Central 0-0 (6-5) 2019 River Plate Racing 5-0 2022 Boca Juniors Patronato 3-0 2023 River Plate Estudiantes (LP) 2-1 2024 Vélez Central Córdoba (SdE) 2-0 2025 Estudiantes (LP) Independiente Rivadavia 3-2

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Tabla histórica de títulos