Alineaciones de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia para el duelo por la Supercopa Argentina 2026

Este jueves, en el Estadio Julio César Villagra de la provincia de Córdoba, el Pincha y la Lepra miden fuerzas buscando un nuevo título.

Este jueves, en el marco de la gran final de la Supercopa Argentina 2026, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se encuentran frente a frente con el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba como testigo y como escenario.

Cabe destacar que el Pincha, comandado estratégicamente por Alexander Medina, llega a este partido teniendo el foco principal en lo que será la anhelada final de la Copa Libertadores de América, en la que se enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre.

Por su parte, el combinado de la región cuyana, con Alfredo Berti sentado en el banco de los suplentes, quiere seguir haciendo historia después de lo que fue su histórica coronación en la Copa Argentina, mientras se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura.

Probables formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

ESTUDIANTES: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce, Fabrizio Sartori.

La previa de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia