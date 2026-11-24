El goleador y capitán del Pincha quiere conquistar América el próximo sábado en el Estadio Centenario de Montevideo.

Cada vez falta menos, este sábado Estudiantes de La Plata se enfrenta con Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 y así definir al nuevo campeón internacional. En medio de ese contexto, el que rompió el silencio fue Guido Carrillo y palpitó lo que será el encuentro llevado a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Cabe recordar que el compromiso arranca a las 17 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje de Jesús Valenzuela, donde el Pincha va por el quinto trofeo continental, mientras que el Verdao busca la cuarta. A su vez, un dato importante a tener en cuenta es que el ganador jugará la Recopa contra Boca, que viene de consagrase en la Copa Sudamericana.

Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

Lo cierto es que el goleador de Estudiantes fue contundente. “Cuando empecé acá a jugar ya era especial, viene desde mucho antes“, confesó Carrillo sobre cómo se vive la Copa Libertadores en el conjunto de La Plata. “Se siente diferente, la gente te lo hace saber diferente. Hay un clima especial“, sentenció inmediatamente después el capitán.

Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “En su momento, las tres Libertadores ganadas y después, cuando vino la Bruja y también la consiguió, toda esa retroalimentación hace que sea la ambición más grande para la gente y lo disfrute de la forma que lo disfruta“, manifestó Guido sin titubear ante el micrófono en la previa de la final.

Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

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Además, habló en nombre del plantel. “Hay días que uno piensa más, uno que trata de relajarse. Todavía faltan algunos días, hay que estar con la tranquilidad necesaria“, expresó el delantero de 35 años. A su vez, luego añadió: “Obviamente que es difícil porque es un partido de una importancia, de una revancha enorme, pero que eso no nos desenfoque“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hay que estar tranquilos y bien enfocados que iremos a Montevideo de la mejor manera“, aseguró Carrillo de cara al duelo contra Palmeiras. Y fue ahí cuando sentenció: “Siempre decimos que somos una familia, la familia más grande del mundo, dicen muchos“.

Guido Carrillo, delantero y capitán de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

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Por último pero no menos importante, Guido soltó: “Es una forma también de sentir, de transcurrir el tiempo con valores, inculcándole a los más chicos que el club mantenga la línea, que siempre tenga ese deseo de seguir creciendo, de los momentos difíciles sobreponerse, de sufrir juntos“. Y para culminar, el experimentado retrucó: “Son un montón de cosas“.