El nuevo capitán de Estudiantes tras la salida de Santiago Ascacibar

El Pincha enfrentará a Boca con un nuevo dueño de la cinta, luego de la abrupta salida del mediocampista.

Por Joaquín Alis

La transferencia de Santiago Ascacibar a Boca tuvo mucha repercusión en Estudiantes. Más allá de las opiniones divididas de los hinchas sobre el accionar del mediocampista, Eduardo Domínguez perdió a una pieza importante de su equipo y el plantel se quedó sin su capitán. Esta noche, habrá un nuevo dueño de la cinta.

Por la fecha correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, el Pincha hará su primera presentación del año en el Estadio UNO, nada más ni nada menos que ante el Xeneize. De cara a este duelo, el brazalete será llevado por otro referente.

Esta noche, Guido Carrillo será el capitán de Estudiantes de La Plata. El goleador y uno de los pesos pesados del vestuario usará la cinta, algo que ya hizo en otras ocasiones. A partir de ahora, será el ex Mónaco el encargado de cumplir todas las funciones anteriormente asignadas al Ruso.

El único capaz de llevar el brazalete, además del 9, es José Sosa. Sin embargo, el volante ya no tiene un rol protagónico en la formación inicial del León y es por eso que esta noche será Carrillo el capitán.

Probables formaciones de Estudiantes vs. Boca

De no haber alguna sorpresa de último momento, Boca saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

El Pincha, por su parte, sufre algunas bajas importantes como la de Fernando Muslera (lesión) y Edwuin Cetré (está a punto de ser vendido). Eduardo Domínguez pararía un equipo con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

DATOS CLAVE

  • Guido Carrillo es el nuevo capitán de Estudiantes de La Plata.
  • El delantero asume la cinta ante la salida de Santiago Ascacibar.
  • El Ruso dejó el club platense para concretar su transferencia oficial a Boca Juniors.
