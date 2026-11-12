Estudiantes vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE por la Supercopa Argentina 2026: minuto a minuto

Por la Supercopa Argentina 2026, Estudiantes de La Plata se mide ante Independiente Rivadavia este jueves en el Estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano de Córdoba. El duelo comienza a las 20, se podrá sintonizar a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje de Yael Falcón.

El Pincha, que participa por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025, busca sumar una estrella ante de su plato fuerte de este semestre: la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 28 de noviembre. Del otro lado, la Lepra, que continúa peleando el Torneo Clausura, llegó a esta instancia por haber ganado la Copa Argentina 2025.