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SUPERCOPA ARGENTINA

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE por la Supercopa Argentina 2026: minuto a minuto

En el Estadio Julio César Villagra, dos campeones buscan sumar una nueva estrella para sus clubes.

Estudiantes e Independiente Rivadavia buscan un nuevo título.
© GettyEstudiantes e Independiente Rivadavia buscan un nuevo título.

Por la Supercopa Argentina 2026, Estudiantes de La Plata se mide ante Independiente Rivadavia este jueves en el Estadio Julio César Villagra, la casa de Belgrano de Córdoba. El duelo comienza a las 20, se podrá sintonizar a través de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje de Yael Falcón.

El Pincha, que participa por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025, busca sumar una estrella ante de su plato fuerte de este semestre: la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 28 de noviembre. Del otro lado, la Lepra, que continúa peleando el Torneo Clausura, llegó a esta instancia por haber ganado la Copa Argentina 2025.

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Los árbitros del partido

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
Quinto árbitro: José Castelli
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germánotta

La posible formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

La posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, José Sosa o Jalil Elías; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora y TV

Desde las 20, el encuentro se podrá sintonizar a través de ESPN y Disney+ Premium.

¡Bienvenidos!

Esta noche se disputa una nueva final en el fútbol argentino entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina 2026.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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